Golf, Fleetwood e Rai da soli in vetta ad Abu Dhabi. Laporta e Pavan a metà classificain top

Cambio al vertice dell’Abu Dhabi HSBC Championship. Dopo le prime 36 buche, infatti, il quintetto in testa terminato R1 è stato scalzato da un ottimo Aaron Rai e da un brillante Tommy Fleetwood (unico sopravvissuto al vertice dopo la seconda giornata) che hanno messo insieme rispettivamente due score in 66-64 il primo e 64-66 il secondo.

Il -14 totale vale, ai due britannici, ben 2 colpi di vantaggio sugli inseguitori, tra cui il sudafricano Richard Sterne, l’inglese Andy Sullivan e il danese Nicolai Hojgaard. In ballo per il montepremi, che qui sui fairway dello Yas Links ammonta a 9 milioni di dollari e comprende anche 9.000 punti per la Race to Dubai, ci sono anche Shane Lowry, gli spagnoli Nachi Elvira e Alejandro Del Rey, e il giapponese Keita Nakajima in T6 a -11.

Chiudono la top 10 a -10 il cinese Haotong Li, il neozelandese Daniel Hillier, l’australiano Elvis Smylie, l’inglese Laurie Canter e gli scandinavi Alex Noren, Kristoffer Reitan e Jacob Skov Olesen. Ancora leggermente attardato rispetto al field Rory McIlory, il più atteso questa settimana. Il nordirlandese, nonchè il n.1 della Race to Dubai, si trova a -8 in T20 dopo due giornate in 68-68. Molto costante, dunque, ma ancora troppo poco aggressivo per poter pensare di impensierire la prima posizione.

Avanti di appena un colpo, invece, Marco Penge, forse il più indiziato a mettere pressione al n.1 della r2dr. Il britannico ha chiuso con 67-68 il giovedì e il venerdì ed è pronto ad attaccare nel week end per cercare di strappare quanti più punti possibili per avvicinare, in vista del Dp World Tour Championship di settimana prossima. La differenza tra i due è di “soli” 441,32 punti con 1.500 che verranno assegnati al primo.

Top 24 per Francesco Laporta che dopo la prima giornata in -2 (70 colpi), ha terminato venerdì con un ottimo -5 di giornata (frutto di un bogey-free-round con 5 birdie) per un totale di -7. T32, invece, per Andrea Pavan, il secondo azzurro in campo questa settimana. Il romano, partito meglio ieri (con un 68), oggi ha portato in club house un 70 per un -6 totale. Ricordiamo che in questo torneo non esiste taglio e che tutti e 72 i partecipanti giocheranno anche il sabato e la domenica.