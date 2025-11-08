Golf: fenomenale Higgo, vola in testa al WWT Championship. Francesco Molinari sempre in zone alte

Terminato da pochi minuti il terzo giro al World Wide Technology Championshp di scena a El Cardonal at Diamante di Los Cabos, in Messico. Straordinariamente mirabile la performance di Garrick Higgo: il sudafricano centra uno stupefacente -11 che gli consente di risalire 14 posizioni e andare in testa con lo score complessivo di -22. La possibilità è di arrivare alla maggiore delle sue vittorie in carriera per prestigio del torneo.

Alle spalle di Higgo c’è, distante un colpo, Carson Young, che mette insieme anche lui un ottimo -9. A -20, girando in -7, c’è Trevor Cone, che all’ultimo viene affiancato da Ben Griffin e Chad Ramey, due storie di PGA Tour ben diverse tra loro fino a questo momento.

Sesto a -19 resta il finlandese Sami Valimaki, mentre è settimo a -18 il tedesco Matti Schmid e ottavo a -17 Nick Dunlap, assieme a Patrick Rodgers. Completano la top ten cinque ulteriori USA, Patton Kizzire, J.J. Spaun, Beau Hossler, Taylor Moore ed Eric Cole, e il canadese Adam Svensson, tutti a -16.

Per quanto riguarda Francesco Molinari, continua l’ottimo percorso di cui è fino ad ora protagonista. Giro in -3 per lui, e anche se perde qualche posizione per lui resta un 15° posto che gli permette di sperare in un risultato che non si vedeva da un po’ di tempo. E che al torinese serve come il pane.