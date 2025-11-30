Golf, dopo Ballesteros un altro spagnolo vince in Australia. Puig trionfa con 2 colpi di vantaggio

È David Puig, al termine delle 72 buche, a portare a casa il BMW Australian PGA Championship, primo torneo della stagione 2026 che gli vale 500 punti per la Race to Dubai. Il 23enne è il secondo professionista spagnolo a vincere il torneo (come lui solamente Seve Ballesteros che vinse questo evento nel 1981 al Royal Melbourne). Per Puig, che ha chiuso a -18 con due colpi di vantaggio sulla seconda piazza occupata dal cinese Wenyi Ding, si è trattato di una giornata perfetta. Un bogey-free round con 3 birdie sulle prime 9 buche e 2 sulle seconde per un totale di giornata di -5.

Terzo posto a pari merito per l’australiano Marc Leishman, uscito leggermente dai radar golfistici ma rimasto, tuttavia, ancora a buoni livelli, insieme a Nick Voke, entrambi a -15. T5 a -14, invece, per Min Woo Lee e Daniel Hillier, coppia di oceanici (il primo australiano e il secondo neozelandese) che inizia bene lo stretch di gare in terra down-under (prossima settimana ci si sposterà a Melbourne). Chiudono la top 10 Adam Scott in solitaria al 7º posto con un -13 finale, il portoghese Ricardo Gouveia (primo ad un giro dalla fine) e il giocatore di casa Daniel Gale in T8 e Anthony Quayle, Bernd Wiesberger, Sam Bairstow e Jose Luis Ballester in T10 a -11.

Il primo italiano in classifica tra i due che hanno passato il taglio a Brisbane è Gregorio De Leo. Per lui un ottimo T14 a -10 con un’ultima giornata in -2. Top 25, invece, per Stefano Mazzoli che chiude la sua sortita nel nord dell’Australia con uno score finale di -8 in T25 insieme, tra gli altri, a Marco Penge.

Adesso il Dp World Tour volerà a Melbourne per l’Australian Open e in Sudafrica per il Nedbank Golf Challenge.