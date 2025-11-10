Golf, Ben Griffin vince il 3º titolo in stagione in Messico. Francesco Molinari al miglior piazzamento del 2025

Il World Wide Technology Championship si chiude con un’altra importante prestazione da parte di Ben Griffin. Il torneo, disputatosi a Los Cabos in Messico, ha visto trionfare lo statunitense, protagonista di una stagione molto positiva. Grazie al -29 accumulato nei 4 giorni, infatti, Griffin ha portato a casa il 3º titolo dell’anno dopo le vittorie conseguite allo Zurich Classic e al Charles Schwab Challenge. Per l’americano anche 2 secondi posti arrivati al Procore Championship e al The Memorial Tournament.

Gli inseguitori, Chad Ramey e Sami Valimaki, si sono fermati a 2 colpi di distanza a -27 mentre Garrick Higgo e Trevor Cone non sono andati oltre il -26 che vale loro la T4. Chiudono la top 10 Rodgers e Young a -25 in T6, Schmid e Dunlap a -24 in T8 e Cole in solitaria a -23 in 10ª posizione. Da segnalare anche uno straordinario Matt Kuchar che qui, sui fairway del El Cardonal ha sfiorato le prime 10 piazze andandosi a posizionare in T11 con lo score totale di -22 insieme a J.J. Spaun e Suber.

Chance persa, invece, da Francesco Molinari per rientrare tra le prima 20 posizioni. L’azzurro, dopo 3 giorni in 65-67-69 ha perso contatto con il gruppo di cui faceva parte a causa di uno “scarno” -2 (70 colpi). Il torinese si è classificato, così, in T27 a -17 sul totale, risultato che per l’italiano è comunque il migliore in stagione sul PGA Tour.

Questa settimana il più importante circuito golfistico americano si sposterà in mezzo all’Oceano Atlantico per il Butterfield Bermuda Championship, torneo che come la tappa messicana metterà in palio 500 punti FedExCup Fall.