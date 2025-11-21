GLADIATORIUS! Flavio Cobolli nella storia della Coppa Davis: porta l’Italia in finale dopo un’epica battaglia con Zizou Bergs!

Flavio Cobolli si batte la mano sul cuore, quello che ci ha messo per portare l’Italia per la terza volta consecutiva in finale di Coppa Davis, quello che sta battendo all’impazzata di tutti i tifosi italiani presenti a Bologna o a casa davanti alla televisione. Un match che resterà nella storia, con il romano che ha battuto Zizou Bergs in tre set con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15) dopo 3 ore e 4 minuti. Una sfida epica, una battaglia incredibile con Cobolli che ha regalato il secondo punto decisivo all’Italia contro il Belgio dopo che prima era arrivata la vittoria di Matteo Berrettini.

Si tratta della decima finale della storia per l’Italia, la terza consecutiva per una squadra azzurra che nonostante le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è ancora una volta a giocarsi il titolo. L’ennesimo capolavoro di un intero movimento ed ora la testa è già domenica alla sfida contro la vincente della semifinale tra Germania e Spagna.

Una partita quasi impossibile da raccontare con i numeri, visto che solo il tie-break è durato 32 punti. Cobolli ha vinto 129 punti contro i 122 del belga. Entrambi hanno tenuto un rendimento altissimo con la prima di servizio, con Flavio che ha vinto 10 ace, vincendo l’83% dei punti quando ha servito la prima.

Cobolli tiene subito un delicato turno di servizio ai vantaggi in apertura di match. Nel quarto game l’azzurro si procura due palle break e basta la prima al romano visto che Bergs affossa malamente il dritto in rete. Davvero un ottimo Cobolli nei propri turni di battuta, con l’azzurro che non concede nulla e arriva nel nono gioco con la possibilità di prendersi il primo set. Flavio va avanti 40-0, viene rimontato da Bergs, ma poi al quarto set point riesce a chiudere sul 6-3 in appena 35 minuti.

Nel secondo set regna assolutamente l’equilibrio e soprattutto non si scambia praticamente mai. Il servizio è dominante per dieci game, con entrambi i tennisti che non riescono davvero mai ad avere un’occasione in risposta. Nonostante un doppio fallo Bergs tiene il servizio anche nell’undicesimo gioco e si garantisce il tie-break. Cobolli non trema e pareggia sul 6-6 in un set che non ha avuto palle break. Il belga riesce a conquistare un mini-break di vantaggio subito, ma Cobolli rientra. Purtroppo Flavio perde il decimo punto sul suo servizio e così Bergs va a chiudere 7-5, portando il match al terzo set.

I primi due game del terzo set viaggiano via veloci, ma già il terzo gioco diventa durissimo per Cobolli, che si fa recuperare da 40-15 e deve affrontare ben tre palle break. Il romano, però, si aggrappa alla prima e tiene un delicato turno di servizio, facendo esplodere di gioco tutto il pubblico italiano presente a Bologna. Nel nono game l’azzurro deve difendere un’altra palla break, ma ancora una volta arriva la prima ad aiutare Cobolli, che tiene ancora il servizio e resta avanti nel set. Nel decimo game Cobolli si guadagna due match point, ma questa volta è Bergs a salvarsi sempre con la prima. Le emozioni non sono finite, perchè Flavio cancella un’altra palla break e poi Bergs porta la partita al tie-break decisivo.

Il tie-break è semplicemente emozionante ed è certamente uno dei più belli della stagione. Succede veramente di tutto. Bergs si guadagna un mini-break, poi Cobolli vince uno scambio incredibile e recupera. Il belga, però, allunga nuovamente e sale sul 6-4 con due match point, ma ha il “braccino” soprattutto sul secondo e Cobolli pareggia. Sotto 7-6 l’azzurro vince un altro punto irreale, con una difesa estrema di rovescio e poi andando a chiudere di dritto. Poi è il turno di Bergs ad annullare il match point sul 9-8 con una volée pazzesca a metà campo. Cobolli ne cancella un altro sul 10-9 e poi Bergs altri due sull’11-10, sul 12-11 (dritto clamoroso del belga) e sul 13-12. Il romano annulla un altro match point, ma sul 14-14 sbaglia lo schiaffo al volo. Flavio non molla ancora e cancella l’ennesimo match point recuperando benissimo la smorzata di Bergs. Il belga sbaglia il dritto e sul 16-15 Cobolli fa impazzire tutta Bologna con la prima al centro. Può partire la festa Flavio, della squadra e di tutti i tifosi. L’Italia è ancora in finale di Coppa Davis!