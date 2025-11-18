Giulio Ciccone vince il Giglio d’Oro: miglior ciclista italiano dell’anno. Premi anche per Conca e Bartoli

Giulio Ciccone verrà premiato con il Giglio d’Oro, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato al miglior ciclista professionista italiano della stagione. Il 30enne abruzzese si è reso protagonista di una splendida annata agonistica, culminata con la vittoria alla Classica di San Sebastian e il successo nella tappa regina della Vuelta Burgos, senza dimenticarsi del secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi e della sesta piazza ai Mondiali in Ruanda.

L’alfiere della Lidl-Trek succede nell’albo d’oro ad Alberto Bettiol e fa festa per la prima volta in carriera, entrando nell’albo d’oro in cui campeggia Francesco Moser con nove affermazioni, seguito da Vincenzo Nibali con sei sigilli. La cerimonia di premiazione della 52ma edizione del Giglio d’Oro avrà luogo mercoledì 19 novembre presso il ristorante Carmagnini del ‘500 a Pontenuovo di Calenzano.

Tra i premiati ci saranno anche Filippo Conca (Campione d’Italia), Ludovico Crescioli (Memorial Gastone Nencini per il miglior neoprofessionista della stagione), Francesco Matteoli (premio Gino Bartali), Michele Bartoli (premio Franco Ballerini).

Giada Borgato verrà premiata con il Giglio Rosa per la sua attività di commentatrice in Rai, il premio “Cultura dello Sport Giglio D’Oro” sarà consegnato allo scrittore Fabio Genovesi, il Memorial Tommaso Cavorso dedicato agli esordienti andrà al 14enne Niccolò Iacopi, il premio Alfredo Martini “Maestri dello Sport” è stato assegnato all’ex calciatore Roberto Pruzzo.