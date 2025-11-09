Gironi squilibrati alle ATP Finals? Alcaraz avrà teste di serie più alte di Sinner

La scelta di rinunciare alla partecipazione alle ATP Finals da parte di Novak Djokovic, decisione presa dopo la vittoria del titolo di ieri ad Atene, comporta inevitabilmente delle ripercussioni sulla composizione del tabellone del torneo. Potrebbe essere legittima la riflessione su due gironi tra loro squilibrati con il gruppo Jimmy Connors presieduto da Carlos Alcaraz che presenta teste di serie più alte rispetto a quello di Sinner.

La spagnolo debutterà nel torneo, secondo match dell’odierna sessione pomeridiana, contro l’australiano Alex de Minaur, numero sette del tabellone. Gli altri due contendenti sono lo statunitense Taylor Fritz, sesto favorito del tabellone e capace di battere lo spagnolo in Laver Cup, e Lorenzo Musetti, numero nove del mondo che sarebbe arrivato a Torino come prima riserva ed è invece rientrato in gioco grazie alla rinuncia del serbo.

Nel girone intitolato a Bjorn Borg Jannik Sinner guida il lotto dei pretendenti come testa di serie numero due. Il detentore del titolo debutterà domani sera contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ottavo favorito del tabellone. Gli altri due giocatori che si contenderanno l’accesso alle semifinali sono il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking ATP, e lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero cinque.

La lettura dei numeri sembrerebbe suggerire un cammino che, almeno sulla carta, sembra leggermente più difficile per il giocatore italiano. Sinner, detentore del titolo dopo la vittoria dello scorso anno, potrà approfittare dell’occasione per entrare in palla fin da subito e rodare tutti i meccanismi in vista delle sfide ad eliminazione diretta. Non bisogna mai dimenticare che i pronostici della vigilia devono sempre essere confermati dal verdetto del campo.