Giro d’Italia: Milano vorrebbe una tappa, ma mancano i soldi. Servono 400.000 euro

Verso il Giro d’Italia 2026, senza però avere i soldi necessari per ospitarlo. E’ il paradosso di Milano, città che ha fatto la storia e la leggenda della “Corsa Rosa” che però dal 2021 non vede i ciclisti del primo grande giro della stagione transitare in alcun modo sulle sue strade.

Secondo quanto riportato da Il Giorno infatti, il sindaco del capoluogo meneghino Giuseppe Sala e il presidente di RCS Urbano Cairo avrebbero avviato dei costanti dialoghi affinché “il sortilegio” si rompa, anche se la parte economica dell’accordo preoccupa e non poco.

Al momento mancherebbero 400.000 euro, ovvero la somma richiesta per far passare il Giro nelle vie milanesi, senza contare i fondi necessari alla gestione della pubblica sicurezza e alla pulizia delle strade

Sala lavorerà quindi nelle prossime settimane con la giunta comunale per cercare di capire se vi saranno margini di manovra per l’iniziativa, con una scadenza fissata per il 15 dicembre prossimo. In caso positivo, l’eventuale presentazione del Giro d’Italia slitterà nel calendario.

Una cosa è certa: l’eventuale inserimento di una tappa milanese nel programma della “Corsa Rosa” 2026 non cambierà comunque lo scenario del gran finale a Roma. I rumors parlano di una cronometro da disegnarsi intorno alla zona di San Siro, impianto che nel 2026 peraltro ospiterà la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.