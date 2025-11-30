Giovanni Gatto vince il Cross Carsolina, sorpresi due big azzurri verso gli Europei

Grande sorpresa al Cross della Carsolina, andato in scena sui pratoni di Sgonico (in provincia di Trieste). La 50ma edizione di questa classica del calendario italiano, che fungeva anche come ultimo test di avvicinamento agli Europei di Cross, in programma a Lagos (Portogallo) domenica 14 dicembre, ha visto la vittoria di Giovanni Gatto. L’alfiere della Us Quercia Dao Conad ha completato i 7,5 chilometri con il tempo di 22:25, lasciandosi alle spalle i due grandi favoriti della vigilia.

Il siepista trentino ha infatti regolato Pietro Arese (secondo in 22:27) e Yassin Bouih (terzo in 22.29), ai piedi del podio si sono piazzati Enrico Vecchi (22:32) e Marco Fontana Granotto (22:35). Il classe 1999 si era distinto settimana scorsa alla Cinque Mulini, dove chiuse al nono posto, e oggi si è confermato in ottima forma, meritandosi nei fatti la convocazione per la rassegna continentale in Portogallo (salvo sorprese nelle chiamate del CT Antonio La Torre).

Konjoneh Maggi ha prevalso tra gli under 23 in 18:00, precedendo di due secondi Francesco Ropelato e di cinque secondi Amorin Gerbeti. Chiara Munaretto ha invece avuto la meglio tra le under 23, nettamente davanti a Greta Settino e Melissa Fracassini. Tra le seniores, invece, sigillo della slovena Klara Lukan (25:23) davanti a Micol Majori (26:12) e a Federica Zanne (26:18).