Momento storico! Prime gare di Coppa del Mondo sulla nuova pista olimpica di Cortina!

Anche se i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 sono ancora lontani, domani vivremo una prima pagina di capitale importanza per lo sport italiano. Venerdì 21 novembre, segnatevi questa data, vivremo la prima gara ufficiale sulla nuova pista della città ampezzana che ospiterà anche le prove sotto i Cinque Cerchi.

Sul budello denominato “Eugenio Monti”, che tante polemiche aveva causato per la sua costruzione, andranno infatti in scena le prime gare ufficiali. Una sorta di “prova generale” in vista delle prove che assegneranno titoli e medaglie in occasioni dei Giochi Olimpici Invernali.

L’esordio ufficiale della nuova pista di Cortina d’Ampezzo avverrà domani con la prova maschile valevole per la Coppa del Mondo di skeleton 2025-2026. Il sipario si alzerà alle ore 09.00, quindi alle ore 13.00 sarà la volta della gara femminile, mentre alle ore 18.00 si andrà in scena per la prova di skeleton misto a squadre.

Dallo skeleton si passerà al bob. Sabato 22 novembre, infatti, alle ore 09.00 si inizierà con la gara di monobob femminile, quindi alle ore 1300 toccherà al bob a 2 maschile. Domenica 23 novembre, infine, si chiuderà il weekend ampezzano con il bob a 2 femminile alle ore 09.30 e il bob a 4 maschile alle ore 13.30.

Vivremo, quindi, un fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di bob e di skeleton ma, per noi italiani, il significato sarà ben maggiore. Arriverà l’esordio della pista di Cortina d’Ampezzo e il peso specifico sarà indicibile. In primo luogo vedremo svelata la prima location degli attesissimi Giochi Olimpici invernali, in secondo luogo ci caleremo (almeno in parte) già nel clima dei Cinque Cerchi. Un primo assaggio di quello che vivremo a febbraio. L’Italia dovrà dimostrarsi pronta per l’evento e lo vedremo già nei prossimi giorni.