Giada D’Antonio subito in luce: vince uno slalom FIS in Svizzera partendo con l’82!

In un periodo in cui l’Italia femminile sta faticando nelle discipline tecniche, soprattutto a causa delle assenze delle stelle Federica Brignone e Marta Bassino, le buone notizie non mancano e arrivano dal nome di Giada D’Antonio. La giovanissima atleta si è messa subito in luce firmando un’impresa degna di nota.

L’azzurrina ha infatti trionfato nello slalom FIS disputato a Murren Schilthorn, in Svizzera, davanti ad un’autentica schiera di atlete elvetiche. A rendere ancor più roboante l’affermazione dell’italiana, quarta al termine della prima manche, è l’aver ottenuto il successo partendo con il pettorale numero n. 82.

D’Antonio ha tagliato il traguardo con il tempo di 1’38”98, precedendo la svizzera Elyssa Kuster di quarantaquattro centesimi e la connazionale Minna Bont di 0.83.

Giada D’Antonio, nata a Napoli il 28 maggio 2009, è un talento cristallino che possiede un potenziale sconfinato e, dopo decenni, potrebbe colmare il vuoto dell’Italia femminile nel settore dello slalom. La giovane atleta partenopea, che ha già conquistato traguardi importanti in campo internazionale come il “Trofeo Pinocchio”, nasce come slalom-gigantista e trova la sua disciplina preferita proprio tra i pali stretti. Inserita nella squadra C delle Nazionali italiane, D’Antonio ha già dimostrato una buona propensione per la polivalenza. Ci vorranno tempo e pazienza per riuscire ad affermarsi ai massimi livelli, la base di partenza però è ottima e questo avvio in Svizzera rappresenta un buon auspicio.