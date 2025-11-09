Francesco Bagnaia: “La stagione mi ha messo a dura prova, Bezzecchi merita il podio nel Mondiale”

Francesco Bagnaia è caduto durante il GP del Portogallo, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Portimao. Il centauro della Ducati ufficiale è finito nella ghiaia quando mancavano quindici giri al termine, perdendo l’anteriore in curva 10 e dicendo addio alla possibilità di ottenere un buon risultato. In quel momento il piemontese occupava la quarta posizione, ma era ben lontano dai primi tre (Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Pedro Acosta).

Il ribattezzato Pecco ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Sicuramente c’era stato un piccolo passo avanti rispetto alla Sprint, anche se non ero veloce abbastanza da lottare per il podio. Il quarto posto era alla portata, stavo spingendo forte perché volevo arrivare più avanti possibile, ma mi si è chiuso l’anteriore, come accaduto a Phillip Island. Quando spingi può succedere. Se non vedo l’ora che finisca la stagione? Io sto solo cercando di fare il meglio che posso, voglio chiudere con una bella prova a Valencia“.

Il due volte Campione del Mondo ha ormai compromesso la possibilità di chiudere il Mondiale al terzo posto in classifica generale, visto che il distacco nei confronti di Marco Bezzecchi è sostanzialmente incolmabile quando manca una sola gara al termine della stagione: “Se lo merita certamente più Bezzecchi di me. Quest’anno mi ha messo a dura prova, i test potranno indirizzare un pochino, anche se quelli di Valencia non sono fondamentali per lo sviluppo 2026. Spero con tutto il cuore che il feeling possa essere migliore“.