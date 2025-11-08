Francesco Bagnaia amaro dopo la Sprint Race: “Non avevo trazione. Ormai ho smesso di aspettarmi cose…”

Non certo un disastro come Phillip Island o Mandalika, ma nemmeno un sabato positivo come Motegi o Sepang. Francesco Bagnaia oggi, infatti, non è andato oltre l’ottava posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, vinta ad Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

Il pilota del team Ducati Factory non è mai stato della partita per le posizioni che contavano e, anzi, nel finale è sceso ulteriormente, subendo addirittura un doppio sorpasso proprio nell’ultima curva. Il suo commento al termine della gara è amaro: “Ho smesso di aspettarmi cose, però sicuramente confidavo in qualcosa di più di così. Purtroppo sto accusando un po’ il grip dietro e oggi in gara non sono stato molto bravo a gestirlo. Vedevo che gli altri andavano più forte, ma non sono riuscito comunque a seguirli, perché non riuscivo a trazionare perché forse ho esagerato un po’. Ottavo ovviamente non è quello a cui ambisco, ma partire quarto è abbastanza buono. Pensando a domani però direi che avere lo stesso passo dei primi tre è difficile, però vedremo di fare un passo avanti”.

Il pilota due-volte campione del mondo della classe regina prosegue nella sua analisi: “Verso fine gara ero completamente senza gomma dietro ed ero abbastanza in difficoltà. E’ un po’ problematico in vista di domani, perché la gara è abbastanza più lunga, anche se è vero che correremo con la media. In ogni caso, abbiamo iniziato a guardare i dati ed abbiamo visto diverse cose. Magari le idee che possiamo avere ci possono aiutare in vista di domani”.

Bagnaia, inoltre, si rammarica per i pochi giri disputati nel corso della mattina: “Oggi purtroppo nella FP2 non abbiamo potuto fare una prova che ci poteva aiutare in questa direzione, ma è stato così per tutti. La faremo domani mattina e magari un vantaggio ce lo darà. Ma anche io devo cercare di fare qualcosa di diverso”.