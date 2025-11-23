Flavio Cobolli vince la Coppa Davis e scherza: “Come i Campioni del Mondo 2006: tutto il giorno alla Playstation”

Flavio Cobolli è stato il grande mattatore nella finale della Coppa Davis 2025, inscenando una partita epica contro lo spagnolo Jaume Munar, dopo che Matteo Berrettini aveva regolato con disinvoltura Carreno Busta. Il laziale ha perso il primo set con un netto 6-1 ed è andato sotto di un break nel secondo parziale, ma è riuscito a ribaltare la situazione, si è imposto in un rovente tie-break e ha poi avuto la meglio al termine di una combattutissima terza frazione, piazzando il break nel nono gioco.

L’azzurro ha festeggiato in mezzo al campo, inneggiando il celeberrimo coro Po-po-po-po e saltando con il microfono in mano. Il numero 22 del mondo, che ha alzato al cielo l’Insalatiera per la prima volta in carriera, ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Questo era il mio sogno, era il sogno di tutti noi, siamo una squadra molto unita“.

Il nostro portacolori ha poi voluto scherzare, facendo un parallelismo con il trionfo calcistico di ormai diciannove anni fa: “Abbiamo provato a fare come i Campioni del Mondo 2006: tutto il giorno alla Playstation. Sono fiero di tutti noi, di tutti i ragazzi che hanno lavorato per renderci Campioni del Mondo. Ne fate parte anche voi, siete un pubblico fantastico. Si ripete da tre giorni il giorno più bello della mia vita, non so che dire“.

Flavio Cobolli ha poi chiuso il siparietto: “Sono Campione del Mondo e l’unica cosa che posso fare è dire (intonando, n.d.r.):”Siamo i Campioni del Mondo, siamo i Campioni del Mondo…“.