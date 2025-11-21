Tennis
Flavio Cobolli vince da campione contro Zizou Bergs in Coppa Davis: l’azzurro consola il suo avversario in lacrime
La gioia per una vittoria tanto desiderata e l’amarezza per un successo mancato di un nulla. Due facce della stessa medaglia che nel tennis, spesso, si presentano. È il caso della straordinaria (per intensità) partita di Coppa Davis tra Flavio Cobolli e il belga Zizou Bergs. Tre ore e quattro minuti di un match strepitoso per ribaltamenti di fronte, vinto dall’azzurro col punteggio di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15).
Match in cui Cobolli, avendone meno dal punto di vista squisitamente tennistico, ha saputo lottare come un leone, riuscendo a piegare la strenua resistenza del suo avversario che nel corso del tie-break decisivo ha avuto ben sette palle match. Sei anche quelle di Cobolli, considerando le quattro del citato tie-break e le due decimo gioco.
Una partita da Davis che ha permesso all’Italia di staccare il biglietto per la finale di domenica 23 novembre, considerando il successo nell’altro singolare a precedere la partita menzionata tra Matteo Berrettini e Raphaël Collignon, vinta dall’azzurro 6-3 6-4.
Match molto combattuto, per quanto detto, e Bergs si è lasciato andare al termine a un pianto di grande frustrazione. Uno sfogo pienamente comprensibile e molto significativo il fatto che Cobolli abbia voluto concedere un po’ di conforto al suo avversario sconfitto, nella consapevolezza di cosa abbia rappresentato questa partita.
VIDEO COBOLLI CONSOLA BERGS
The highs and lows of sport ⬆️⬇️
Flavio Cobolli comforts his opponent Zizou Bergs #DavisCup pic.twitter.com/gznrNLuaLB
— Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2025