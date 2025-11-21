Flavio Cobolli: “Sono stato coraggioso e freddo, così ho vinto la partita”

Una partita che rimarrà nel cuore e nel cervello di Flavio Cobolli e di tutti gli appassionati di tennis (e non) quella della semifinale tra Italia e Belgio di Coppa Davis. Il successo del classe 2002 romano ha regalato alla formazione tricolore l’accesso alla finale nella SuperTennis Arena di Bologna. Dopo la vittoria di Matteo Berrettini contro Raphael Collignon, è arrivata l’affermazione di Cobolli.

Un match dall’intensità straordinaria, vinto da Flavio sullo score di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15). Tie-break della frazione decisiva durato quasi 30′, con l’azzurro costretto a cancellare ben sette palle match, capitalizzando a sua volta la quinta chance.

“La partita ideale, nei miei sogni speravo di essere protagonista di una partita così. La voglio dedicare a mia madre, che raramente viene a vedermi giocare, è scaramantica, fa la dura ma soffre tanto e non credo che questa sera riuscirà a prendere sonno, poi a mio fratello che continua a piangere e al mio amico (Edoardo Bove, ndr.), che spero possa tornare presto in campo“, ha ricordato in conferenza stampa Cobolli.

Un 2025 di grande maturazione, in cui sono arrivati due titoli ATP e una classifica a sfiorare la top-20: “Adesso ho molta più consapevolezza del mio tennis. É stata una stagione molto positiva però mi sento ancora fresco, con tanta voglia di lottare“, ha sottolineato. Tornando alla partita, il segreto del successo in concetti molto semplici e chiaro: “Volevo ottenere a tutti i costi questo successo, nei momenti difficili sono stato coraggioso e freddo, e questo mi rende orgoglioso“.