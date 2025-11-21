Flavio Cobolli in estasi: “Ho giocato la mia partita da sogno!”

Una vittoria pazzesca. Flavio Cobolli ha conquistato il punto decisivo nella sfida tra Italia e Belgio a Bologna, confronto valido per le semifinali della Final Eight di Coppa Davis. Sul veloce indoor emiliano, il tennista romano è riuscito a piegare Zizou Bergs in un match dalle palpitanti emozioni, durato 3 ore e 7 minuti di gioco, sullo score di 6-3 6-7 (5) 7-6 (15).

Una partita che ha rappresentato quello che significa giocare in Davis, gettando il cuore oltre l’ostacolo e trovando energie insospettabili per prevalere. È quanto ha saputo fare Flavio, avendo diverse chance per chiudere la partita, ma dovendo annullarle altrettanto, al cospetto di un Bergs che ha disputato un gran partita.

“So solo che siamo un gruppo di cinque ragazzi che veramente mette tutto quello che ha. Oggi sono riuscito a vincere grazie a loro. Siamo una squadra molto unita, che lotta l’uno per l’altro e vogliamo realizzare il nostro sogno. Voglio ringraziare il pubblico che mi ha aiutato, giocare così è molto più facile“, ha dichiarato Cobolli a caldo.

“Questa è come mi immaginavo, la mia partita ideale. Mi è sempre piaciuto giocare al terzo set, ma stavolta non l’ho fatto a posta. Ho vissuto la mia partita da sogno e ci vediamo domenica. Ci tenevo a dedicare a questa vittoria a mia madre che non è solita venire a questi appuntamenti; a mio fratello che continua a piangere e a un mio grande amico che spero possa tornare presto a giocare a calcio (Edoardo Bove, ndr.)“, ha concluso.

Per l’Italia è la decima finale in Coppa Davis, la terza consecutiva, cosa mai accaduta nella storia del tennis nostrano. Gli azzurri dovranno attendere di conoscere il nome della sua rivale che uscirà dalla semifinale di domani tra Spagna e Germania (ore 12:00). I giocatori italiano vanno a caccia di uno storico tris.