Flavia Pennetta: “Jannik Sinner ha la capacità di disarmare gli avversari”

Jannik Sinner ha centrato il suo obiettivo, guadagnandosi la qualificazione all’atto conclusivo delle ATP Finals. L’altoatesino ha raggiunto questo traguardo a Torino per il terzo anno consecutivo grazie alla vittoria odierna contro l’australiano Alex de Minaur sul punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 51 minuti di gioco.

È stato un match dai due volti per Jannik. Il primo set è stato lottato ed equilibrato, giocato al massimo dal nativo di Sydney, mentre il pusterese è andato un po’ a corrente alternata. Decisivo è stato il cambio di marcia di Sinner nell’undicesimo game, in cui ha conquistato il break all’ottava palla break della frazione. Nel secondo parziale, invece, si è assistito a un vero e proprio monologo in cui il nostro portacolori si è esaltato, regalando spettacolo.

Il classe 2001 del Bel Paese ha così raggiunto la decima finale stagionale (nuovo record personale), diventando così il terzo giocatore nella storia ad affrontare gli atti conclusivi in tutti gli Slam e alle Atp Finals nella stessa stagione dopo Roger Federer e Novak Djokovic.

A valutare quanto fatto da Sinner ai microfoni di Sky Sport è stata Flavia Pennetta: “È frustrante per un giocatore perché sai che stai giocando benissimo e facendo le scelte giuste, ma oggi Sinner ha sopportato di non essere perfetto dall’inizio e di avere delle difficoltà. Forse è stato sorpreso dalla velocità di de Minaur, ma nel momento opportuno lui fa quel clic in cui alza il livello e ti disarma“, ha affermato l’ex giocatrice pugliese.

Una lucidità nei momenti decisivi che è un po’ il tratto caratterizzante di questo torneo per l’azzurro e vedremo se domani, contro uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Felix-Auger Aliassime, saprà chiudere il cerchio.