Festa doppia per Pietro Sighel: è sul podio nei 1000 a Dordrecht e vince la coppa di specialità!

Altra gara e altro podio nei 1000 metri per Pietro Sighel nel World Tour dello short track. Sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), sede dell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, il trentino ha conquistato il quinto podio individuale della stagione, il terzo su questa distanza.

Il ventiseienne nostrano è giunto terzo in questo appuntamento, cercando di partir forte dall’inizio e poi decidendo di non prendersi troppi rischi, volendo mettere al sicuro la top-3. Sighel ha concluso col tempo di 1’26″094 alle spalle del sudcoreano Rim Jongun (1’25″877) e del cinese Liu Shaoang (1’26″023).

Festa doppia per il pattinatore tricolore, dal momento che Sighel ha potuto festeggiare anche il successo nella classifica legata alla distanza. Il nostro portacolori ha fatto sua la Coppa di specialità, a certificare la sua grande continuità di rendimento nella prova del chilometro. L’atleta tricolore ha concluso con 300 punti a precedere il canadese Steven Dubois (244), quinto nella Finale A odierna, e il cinese Liu (232),

Allargando il discorso, il bottino di podi nella massimo circuito ammonta ora a 15, sei dei quali ottenuti proprio nei 1.000 metri. In tutto questo, Sighel ha terminato anche in seconda posizione nella classifica generale del World Tour, alle spalle dell’altro canadese Williams Dandjinou.