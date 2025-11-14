Ferrari all’inseguimento della Coppa del Mondo GT a Macao con Fuoco e Ye

A meno di una settimana dal doppio acuto nel FIA World Endurance Championship, Ferrari insegue un nuovo titolo: la Coppa del Mondo GT nell’iconica pista di Macao. Due 296 GT3 sono pronte per scendere in pista nei prossimi due giorni per ottenere un nuovo prestigioso trofeo, mai vinto dal marchio di Maranello.

Antonio Fuoco, protagonista anche lo scorso anno sotto la pioggia, ha siglato quest’oggi la pole position per la ‘gara di qualifica’ di domani, decisiva per stilare la griglia di partenza della singola sfida di domenica.

Il calabrese ha firmato il miglior crono in Superpole alla seconda apparizione con le ruote coperte a Macao. Accanto a lui ci sarà il vincitore della 24h Le Mans 2025 Yifei Ye, cinese che ha saputo regolare nella lotta contro il cronometro la Porsche del belga Alessio Picariello e l’Audi dello svedese Joel Eriksson.

Fuoco ha affermato in un commento: “È stata una qualifica abbastanza difficile anche a causa del buio che stava arrivando. Penso che abbiamo svolto un ottimo lavoro, sia in qualifica che soprattutto in Super Pole, quando siamo riusciti a mettere assieme tutti i settori, ed io credo di aver fatto uno dei miei giri migliori da quando gareggio a Macao, nonostante i grandi rischi che mi sono preso. Penso di essere stato molto efficace nel segmento tra il secondo e terzo settore dove, pur essendo al limite, penso di aver fatto la differenza”.

Ferrari non ha mai vinto la Coppa del Mondo GT che annualmente si svolge tra i muretti del Guia Circuit, una delle piste più complicate al mondo. Mercedes detiene il record di affermazioni in questa specifica prova, l’ultima ottenuta nel 2024 con il tedesco Maro Engel.

Tanta soddisfazione anche per Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: “Siamo molto felici di essere riusciti a mettere due vetture davanti a tutti in un contesto competitivo come quello di Macao. Qui ci sono i migliori piloti e i migliori costruttori in ambito GT3, pertanto questo risultato testimonia la grande competitività della vettura e la bontà del progetto”.

Oltre alla FIA GT World Cup, il GP di Macao accoglie come sempre anche una competizione riservata alle monoposto (FIA Formula Regional World Cup) con i più giovani talenti in circolazione. Per l’Italia spicca il campione EuroCup 3 e giovane pilota Red Bull Mattia Colnaghi ed il nuovo volto di McLaren Academy Matteo De Palo, rispettivamente in settima e nona piazza nelle qualifiche odierne. Terzo posto invece nella FIA F4 World Cup per il vincitore 2025 della F4 Middle East Emmanuele Olivieri.

Domani le gare di qualifica delle varie categorie in vistra della 72ma edizione del GP di Macao che si svolgerà domenica. La F4 precederà l’evento riservato alle GT ed alla corsa della Formula Regional, le prove verranno mostrate in diretta su YouTube (canale ufficiale Macau GP) ed anche su Sky Sport.

Ricordiamo che il GP di Macao è una singola corsa che non appartiene a nessun campionato, da qualche anno è considerato come ‘Coppa del Mondo’ dalla Federazione Internazionale. La manifestazione riservata alle monoposto ha premiato nella storia alcuni ‘giovani promettenti’ come Riccardo Patrese (1977-1978), Ayrton Senna (1983), Michael Schumacher (1990), David Coulthard (1991), Ralf Schumacher (1995) e Takuma Sato (2001).