Fernando Alonso deride l’Aston Martin: “Tra Qatar e Abu Dhabi festeggerò perchè non dovrò più guidare questa macchina”

“Prenderò questi due appuntamenti come gare di festeggiamenti, anche perché non correremo mai più con questa monoposto”. Parole e musica di Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo, infatti, non usa giri di parole (com’è sua consuetudine) per definire il momento attuale in casa Aston Martin. Il team inglese, infatti, sta andando a chiudere un’annata letteralmente disastrosa e il pilota asturiano non le manda a dire ai suoi piani alti, facendo capire che queste 22 gare messe già in archivio hanno assomigliato da vicino ad un calvario sportivo per “Nando”.

“Le prossime sono due gare di festeggiamenti. O, comunque, io le vivrò in questo modo. In Qatar con la Sprint Rance, in cui non avremo tanto tempo e non potremo dormire perché abbiamo solo una sessione di libere e saremo poi già proiettati alle qualifiche, e poi ad Abu Dhabi, dove di solito è un arrivederci per tutti prima del riposo. Dunque prenderò questi due appuntamenti come gare di festeggiamenti, anche perché non correremo mai più con questa monoposto, dunque deve essere un motivo di festa”. (Fonte: Motorsport.com).

Si sapeva, in casa Aston Martin, che questo 2025 sarebbe stato un anno particolare. Tutta l’attesa era già posta nel prossimo campionato. Non tanto o, per meglio dire, non solo perchè dal 2026 vivremo la tanto attesa rivoluzione tecnica ma, anche e soprattutto, perché il team di Silverstone lo vivrà con il “genio della Formula Uno”, Adrian Newey. Fernando Alonso e Lance Stroll, però, hanno vissuto un’annata davvero da spettatori con pochissimi guizzi e sorrisi. “Dobbiamo essere realisti e sapere che sono 5 o 6 gare che non facciamo punti. Credo che fosse Singapore l’ultima volta in cui abbiamo preso punti meritatamente, dunque arrivare in Qatar e aspettarsi di essere in Top 6 o Top 7 è totalmente illogico”.

Fernando Alonso torna poi sulla prossima tappa, ovvero il Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2025: “Noi andiamo in Qatar con la speranza di fare bene il nostro lavoro. Noi non smetteremo mai di provarci, ma ci sono appena due gare prima del termine della stagione, di un anno molto complicato, e proveremo a fare tutto nel miglior modo possibile. Ma logicamente stiamo già pensando al 2026”.