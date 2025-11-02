Felix Auger-Aliassime rinuncia a Metz: “La salute è la mia priorità”. Musetti punta alle Finals

Felix Auger-Aliassime è arrivato ad una sola vittoria dalla qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2025, ma la sconfitta in finale al Masters 1000 di Parigi contro Jannik Sinner ha rimandato il verdetto alla prossima settimana. Il canadese dovrà seguire con grande attenzione il percorso di Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Atene, avendo scelto di rinunciare al torneo di Metz.

Nella conferenza stampa post-finale a Parigi, Auger-Aliassime ha annunciato infatti che non prenderà parte all’imminente ATP 250 francese in programma fino a sabato 8 novembre. Il nuovo numero 8 della classifica mondiale, prima testa di serie a Metz, si cancellerà dunque dal tabellone per preservare il suo fisico dopo aver giocato sei partite consecutive nel giro di sei giorni a La Defense Arena.

Il 25enne nordamericano ha dichiarato di voler mettere la sua salute al primo posto (non ripetendo alcuni errori del passato), anche a costo di mettere a rischio la qualificazione per Torino. Lorenzo Musetti torna quindi padrone del proprio destino, infatti conquistando il titolo ad Atene effettuerebbe il controsorpasso in extremis su Auger-Aliassime prendendosi l’ottavo posto nella Race e volando alle Finals.

Tutto ciò ovviamente al netto della questione Novak Djokovic, che potrebbe regalare il pass sia a Musetti che ad Auger-Aliassime nel caso in cui decidesse di non partecipare al Masters di fine anno. Il fuoriclasse serbo è impegnato la prossima settimana proprio nella capitale greca in un evento quasi di famiglia (suo fratello è il direttore del torneo), ma non ha ancora sciolto le riserve a proposito della sua eventuale presenza a Torino.