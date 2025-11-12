Tennis

Felix Auger-Aliassime: “Ho sempre ceduto di poter vincere, so cosa devo fare nella prossima partita”

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

2 minuti fa

il

Felix Auger-Aliassime / IPA Sport

Felix Auger-Aliassime ha messo da parte i sentimenti negativi della sfida contro Jannik Sinner dell’esordio a Torino, imponendosi nel match del Gruppo Borg delle ATP Finals 2025 contro l’americano Ben Shelton col punteggio di 4-6, 7-6, 7-5. Una partita di oltre due ore che ha permesso al canadese di tornare in corsa per la qualificazione alle semifinali

È stata una partita di altissimo livello. All’inizio ho commesso qualche errore di troppo e lui ha preso il controllo, ma ho continuato a crederci. Nel secondo set mi sono detto che la mia occasione sarebbe arrivata, e nel tie-break sono riuscito a restare lucido anche se mi sono un po’ irrigidito alla fine“, ha raccontato in conferenza stampa.

Il nativo di Montreal si è lasciato andare anche a una reazione emotiva piuttosto evidente, a rappresentare la grande tensione: “Non era qualcosa di programmato. È stato il rilascio di tutta la tensione accumulata. Vincere così, con l’ultimo break proprio prima del tie-break decisivo, è la situazione di massima pressione. Ho continuato a crederci e, alla fine, tutta quella energia è esplosa“.

Prossimo avversario sarà il n.3 del ranking, Alexander Zverev: “Ci conosciamo bene, giochiamo l’uno contro l’altro praticamente ogni anno dal 2019. So cosa devo fare, lui sa cosa deve fare. Sarà una battaglia di esecuzione: vediamo chi riuscirà a imporre meglio il proprio gioco“.

Argomenti correlati:
Exit mobile version