Felix Auger-Aliassime: “Ho sempre ceduto di poter vincere, so cosa devo fare nella prossima partita”

Felix Auger-Aliassime ha messo da parte i sentimenti negativi della sfida contro Jannik Sinner dell’esordio a Torino, imponendosi nel match del Gruppo Borg delle ATP Finals 2025 contro l’americano Ben Shelton col punteggio di 4-6, 7-6, 7-5. Una partita di oltre due ore che ha permesso al canadese di tornare in corsa per la qualificazione alle semifinali

“È stata una partita di altissimo livello. All’inizio ho commesso qualche errore di troppo e lui ha preso il controllo, ma ho continuato a crederci. Nel secondo set mi sono detto che la mia occasione sarebbe arrivata, e nel tie-break sono riuscito a restare lucido anche se mi sono un po’ irrigidito alla fine“, ha raccontato in conferenza stampa.

Il nativo di Montreal si è lasciato andare anche a una reazione emotiva piuttosto evidente, a rappresentare la grande tensione: “Non era qualcosa di programmato. È stato il rilascio di tutta la tensione accumulata. Vincere così, con l’ultimo break proprio prima del tie-break decisivo, è la situazione di massima pressione. Ho continuato a crederci e, alla fine, tutta quella energia è esplosa“.

Prossimo avversario sarà il n.3 del ranking, Alexander Zverev: “Ci conosciamo bene, giochiamo l’uno contro l’altro praticamente ogni anno dal 2019. So cosa devo fare, lui sa cosa deve fare. Sarà una battaglia di esecuzione: vediamo chi riuscirà a imporre meglio il proprio gioco“.