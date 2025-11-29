Federico Pellegrino si lecca le ferite: “Delusione che fa male la non qualificazione”

Nelle qualificazioni maschili della sprint in tecnica classica della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, in corso a Ruka, in Finlandia, è stato eliminato Federico Pellegrino, 33° e fuori dai migliori 30 per appena 0″35. L’azzurro ha affidato le proprie sensazioni ad una story su Instagram.

Pellegrino commenta con amarezza l’eliminazione odierna: “E’ iniziata la fatidica ultima stagione di Coppa del Mondo, se il trentesimo posto nella 10 km in tecnica classica di ieri l’ho mandato giù, causa anche anche qualche problemino di materiali, la non qualifica di oggi mi fa molto male. Oggi c’era una spinta tecnica classica sul tracciato di Ruka, che mi è sempre piaciuto molto, avrei voluto accendere di nuovo il mio vespino sull’ultima salita a fare delle belle aperte, ma così non è“.

L’azzurro si ritirerà al termine dell’annata agonistica: “Nell’ultima stagione mi chiedono sempre quante emozioni vivrò: ne vivrò tante, ma non tutte con il sorriso, e la delusione di oggi già me lo fa ricordare. Lo sport è fatto così, ci sono alti e bassi, adesso si pensa a domani: c’è un’altra gara, si volta pagina e si cerca di fare meglio. Bisogna crederci“.