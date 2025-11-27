Federico Pellegrino lancia la staffetta azzurra: “Siamo pronti per vincere una medaglia olimpica”

Federico Pellegrino è pronto a vivere la sua diciassettesima stagione di Coppa del Mondo. Una carriera semplicemente straordinaria quella del campione di Aosta, che ha deciso di ritirarsi dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che restano il grande obiettivo stagionale, sognando ancora una volta una medaglia olimpica, soprattutto con la staffetta, per chiudere davvero al meglio la vita sportiva di uno dei più grandi di sempre per l’Italia negli sport invernali.

In una lunga intervista alla FIS, Pellegrino si è raccontato a 360° gradi, parlando del passato, del presente e anche del futuro. L’attenzione, però, ora è sull’esordio a Ruka, con la prima sprint della stagione: “Sono emozionato perché voglio davvero vedere come è andata la preparazione e qual è la mia forma rispetto agli altri atleti”

Questo sarà l’ultimo anno per Chicco, che non nasconde l’emozione del momento: “So che la mia carriera professionale finirà, e a volte mi sono sentito un po’ triste o nostalgico. Mi sono scappate alcune lacrime perché ho vissuto molti momenti come se fossero gli ultimi”.

Il desiderio di stare sempre più vicino alla famiglia, anche con la nascita del secondo figlio: “Quando sono lontano da casa, mi manca casa mia, e quando sono a casa, non mi manca andare via. Troverò sicuramente un modo per esprimermi anche al di fuori dello sci. Dopo 17 stagioni di Coppa del Mondo, è ora di dire che basta. Il secondo figlio ha cambiato un po’ le cose. Ho trascorso più tempo a casa e meno nei campi di allenamento. Mia moglie merita il mio tempo adesso”.

La voglia di competere c’è sempre e il primo obiettivo è proprio quello di qualificarsi alle Olimpiadi: “I miei compagni di squadra stanno davvero migliorando sempre di più e per me sarà più difficile guadagnarmi un posto, ma anche se non parteciperò alle Olimpiadi, so che l’Italia può vincere una medaglia nella gara a squadre.

Proprio la medaglia olimpica con la staffetta è il grande sogno di Chicco: “Sono sicuro che l’Italia, al momento, possa provare a vincere una medaglia nella gara a squadre, e questo è il mio obiettivo principale, indipendentemente dal fatto che io partecipi o meno alla gara con la squadra”

Un’eredità importante quella che lascerà Pellegrino al termine della sua carriera: “Sarei davvero orgoglioso del mio lavoro negli ultimi quattro anni in entrambi i casi. Vorrei lasciare qualcosa in eredità dopo il mio ritiro, affinché alcuni atleti siano in grado di credere molto di più in se stessi e possano andare a conquistare le medaglie olimpiche. Penso che siano pronti”.