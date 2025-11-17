Federica Brignone verso il ritorno sugli sci. Per ora il via libera dei medici non c’è ancora

In attesa di novità. In queste ultime ore sugli organismi di informazione è stata diffusa una notizia piuttosto importante. Federica Brignone e le Olimpiadi di Milano Cortina potrebbero incrociarsi nel loro percorso. Nella caduta in Val di Fassa la tigre di La Salle si era procurata la frattura scomposta del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Da quel momento, la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo di sci alpino (generale, discesa libera e gigante) e protagonista dei Mondiali di Saalbach, ha dato il via alla sua riabilitazione. Ebbene, si era diffusa un’indiscrezione secondo cui Brignone avrebbe ricevuto l’ok dai medici per rimettere gli sci.

Se fosse davvero così, si tratterebbe di un primo grande step nel cammino verso i Giochi, il cui inizio è previsto il 6 febbraio 2026. L’obiettivo è evitare forzature e cercare di raggiungere la migliore forma possibile in un mese a partire da quando tornerà sull’amata neve. Come detto a Soelden (Austria), dove l’azzurra ha ricevuto il premio “Skieur d’or 2025”, le intenzioni sono quelle di tornare con l’idea di essere competitiva, non tanto per partecipare.

Tuttavia, è arrivata la smentita allo stato attuale delle cose dalla FISI. “In merito ad alcuni notizie apparse in queste ore su giornali, televisioni e siti internet in merito al via libera ricevuto da Federica Brignone nei giorni scorsi da parte della Commissione Medica circa la ripresa degli allenamenti sugli sci, FISI ribadisce che non c’e’ stata alcuna visita e al momento non e’ stata ancora fissata alcuna data a tale riguardo. Naturalmente vi terremo informati qualora la visita dovesse verificarsi. Grazie“, si legge. Non resta che attendere.