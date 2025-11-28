F1, Yuki Tsunoda: “C’è del lavoro da fare, ma sono emozionato”

Un venerdì che non si dimenticherà facilmente Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese partirà infatti dalla terza fila in occasione della Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 attualmente in scena presso il tracciato di Losail.

Nella fattispecie il nipponico si è concesso il lusso di battere il celeberrimo compagno di squadra Max Verstappen, cedendo il passo al poleman Oscar Piastri, a George Russell oltre che a Lando Norris e Fernando Alonso. Una volta arrivato in zona mista, il pilota di casa Red Bull ha commentato quanto fatto:

“Finora è stato un weekend pulito e piuttosto fluido per me – ha detto Tsunoda – non ci sono stati grossi problemi nelle FP1 e questo mi ha dato più fiducia in vista delle qualifiche sprint. È positivo che finora sia stato senza imprevisti. Dobbiamo mettere insieme tutto, mancano ancora tre sessioni e queste sono particolarmente importanti per il Team e per Max Vestappen: entrambe le parti del box sono molto concentrate e stiamo tutti dando il massimo“.

Tsunoda ha infine terminato:”Sono contento della macchina, ma c’è ancora del lavoro da fare in vista di domani per trovare quei decimi in più, ma sono emozionato”.