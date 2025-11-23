F1, Verstappen domina il GP di Las Vegas ma Norris ipoteca il Mondiale. Grande rimonta di Antonelli

Max Verstappen ha vinto per dispersione il Gran Premio di Las Vegas 2025, valevole come terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sesto successo dell’anno per il fuoriclasse olandese della Red Bull, che ha ottenuto sotto i riflettori della Strip la 69ma vittoria della carriera restando ancora aritmeticamente in lizza per il titolo almeno fino alla prossima gara in Qatar.

Il quattro volte campione del mondo ha costruito gran parte del suo trionfo odierno in partenza, mettendo sotto pressione il pole-man Lando Norris e approfittando del suo lungo alla staccata di curva 1 per prendersi subito la prima posizione ed imporre alla corsa il suo ritmo con pista libera. Il 28enne nativo di Hasselt ha poi gestito alla perfezione le gomme in entrambi gli stint, resistendo con facilità al pressing della Mercedes di George Russell prima e della McLaren di Norris poi.

Lando, dopo aver perso ben due posizioni a causa del suo errore al via, è riuscito a ripassare Russell nel corso del secondo stint grazie ad un passo superiore conquistando un secondo posto di platino in ottica iridata. Il 26enne nativo di Bristol ha consolidato infatti la sua leadership nel campionato, allungando a +30 sul compagno di squadra Oscar Piastri (mentre Verstappen è distante 42 punti) quando mancano due gare ed una Sprint (58 punti) al termine della stagione.

Piastri si è dovuto accontentare infatti di una deludente quarta piazza a Las Vegas partendo dalla terza fila in griglia, non riuscendo mai ad avvicinare il suo rivale per il Mondiale e restando fuori dal podio per il sesto GP consecutivo. Da segnalare sul fronte italiano la prestazione strepitosa di Kimi Antonelli, capace di risalire dalla diciassettesima alla quinta posizione con una rimonta impressionante nonostante una penalità di 5 secondi per falsa partenza che ha dovuto scontare all’arrivo (finendo così alle spalle di Piastri). Il rookie bolognese della Mercedes ha beffato per un paio di decimi Charles Leclerc, alla fine 6° dopo una buona gara d’attacco condizionata forse da una strategia imperfetta, mentre l’altra Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso la zona punti in decima piazza dopo la debacle di ieri in qualifica.

CLASSIFICA GP LAS VEGAS 2025 F1

1 Max Verstappen Red Bull Racing

2 Lando Norris McLaren +20.741

3 George Russell Mercedes +23.546

4 Oscar Piastri McLaren +27.650

5 Kimi Antonelli Mercedes +30.488 *penalizzato di 5 secondi per falsa partenza

6 Charles Leclerc Ferrari +30.678

7 Carlos Sainz Williams +34.924

8 Isack Hadjar Racing Bulls +45.257

9 Nico Hulkenberg Kick Sauber +51.134

10 Lewis Hamilton Ferrari +59.369

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +60.635

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +70.549

13 Fernando Alonso Aston Martin +85.308

14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +86.974

15 Pierre Gasly Alpine +91.702

16 Liam Lawson Racing Bulls a 1 giro

17 Franco Colapinto Alpine a 1 giro

RIT Alexander Albon Williams ritiro

RIT Gabriel Bortoleto Kick Sauber ritiro

RIT Lance Stroll Aston Martin ritiro