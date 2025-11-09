F1, Toto Wolff si gode Antonelli e rilancia: “Non ha ancora vinto, dobbiamo spingere ancora”

Adesso gongola Toto Wolff. Il Direttore Esecutivo della Mercedes si gode il suo pupillo Andrea Kimi Antonelli che, nella giornata odierna, ha conquistato una splendida seconda posizione al GP del Brasile, ventunesimo atto del Mondiale 2025 andato in scena presso l’iconico circuito di Interlagos.

Come già ribadito più volte, il giovane pilota bolognese si è reso artefice di un fine settimana che ha rasentato la perfezione, in cui ha ottenuto costantemente il secondo posto – prove libere, qualifiche, Sprint o gara lunga non fa differenza – dimostrando di essere sempre più in confidenza con la propria monoposto, come dimostra la magistrale difesa su Verstappen negli ultimi giri. Tuttavia, intercettato in zona mista, l’austriaco ha voluto tenere un profilo basso, sottolineando tutte le potenzialità del pilota ancora da scoprire:

“Non reputo quello di Antonelli un weekend perfetto – ha detto Wolff – Il weekend perfetto è quello in cui si vince la gara oppure un Campionato. Rimaniamo con i piedi per terra. Kimi ha fatto un grande weekend, chiudendo secondo e difendendosi bene nel finale dagli attacchi di Vestappen. Sono contento di quello che ha fatto per il suo processo di crescita, continuiamo a spingere“.

Wolff ha inoltre parlato della sfida nel Campionato costruttori, dove c’è in ballo la lotta al secondo posto con una Ferrari oggi uscita completamente dai radar incassando un doppio zero a causa dei ritiri prima di Leclerc e, successivamente, di Hamilton: “Noi abbiamo fatto parecchi punti, la Ferrari è andata male. Sono cose che possono capitare, adesso ci saranno ancora tre gare. Dobbiamo farci trovare pronti“.