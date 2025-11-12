F1, Toto Wolff pronto a cedere parte delle quote della Mercedes

Per ora è solo un’indiscrezione ma sembra che Toto Wolff sia pronto a cedere il 5% delle sue azioni in Mercedes. Il CEO e Team Principal della scuderia tedesca, detentore del 33% della proprietà del team, è in trattativa per vendere parte delle suo quote, come riporta il Financial Times. La notizia arriva in un contesto di crescita della Mercedes che ha chiuso l’anno con un fatturato in netto aumento rispetto al 2024.

Per ora, la scuderia non si è espressa sulla questione, precisando in un comunicato che: “La governance del team rimarrà invariata e tutti e tre i partner – Mercedes-Benz, Toto e Ineos – restano pienamente impegnati nel successo della squadra in Formula 1″. Se la vendita venisse confermata, il manager viennese resterebbe al timone come amministratore delegato e Team Principal della Mercedes che è stata valutata 6 miliardi di dollari.

L’acquirente dovrebbe essere George Kurtz, co-fondatore e CEO della società di sicurezza informatica americana CrowdStrike che già da tempo collabora con il team di F1 come partner commerciale. Tutto ciò comporterebbe una crescita di Mercedes che può continuare con lo sviluppo della nuova vettura, mettendo nel mirino l’obiettivo di tornare a dominare il campionato di F1.