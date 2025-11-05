F1, statistiche GP Brasile 2025. A Interlagos Max Verstappen ha Michael Schumacher nel mirino

Il ventunesimo atto del Mondiale di F1 si terrà sul palcoscenico di Interlagos, dove domenica 9 novembre assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio di San Paolo. È doveroso riferirsi all’evento con questa denominazione, che ha soppiantato quella di “GP del Brasile”, poiché l’amministrazione della metropoli sudamericana lo ha volutamente modificato dopo uno scontro con il governo centrale (e la rivale Rio de Janeiro).

Anche il tracciato di Interlagos è cambiato, seppur in tempi remoti. La versione originaria misurava quasi 8 km. Però negli anni ’80 è stata brillantemente ripensata. Creando la ‘S’ do Senna, una “bretella” allo scopo di unire due parti un tempo opposte, e cambiando di raggio di un paio di curve (la Subida do Lago e la Juncao) si è creato un lay-out valido e ancora all’altezza degli standard attuali, a più di tre decenni dalla sua concezione!

Nella “Interlagos moderna” si gareggia dal 1990. Il precedente circuito è stato utilizzato dal 1973 al 1980, mentre negli anni ’80 il GP di Brasile si teneva a Jacarepaguà, nei pressi di Rio de Janeiro. Per una questione di coerenza statistica è significativo analizzare i dati relativi all’attuale circuito, senza mischiarli con altri impianti o fare distinzioni sull’etichetta apposta all’evento.

I NUMERI DI INTERLAGOS II

Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (4)

Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1995, 2000, 2002.

Pilota con più pole position: EX AEQUO DI GRUPPO.

Il dato ha dell’incredibile, eppure è concreto. Nell’attuale tracciato ben cinque piloti hanno realizzato tre pole position, ma nessuno ha ancora raggiunto quota quattro! Per la cronaca, il quintetto di coloro i quali sono partiti davanti a tutti in tre occasioni è composto da

Ayrton Senna (1990, 1991, 1994)

Mika Häkkinen (1998, 1999, 2000)

Felipe Massa (2006, 2007, 2008)

Rubens Barrichello (2003, 2004, 2009)

Lewis Hamilton (2012, 2016, 2018)

Piloti in attività con almeno una vittoria a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2018, 2021)

3 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023, 2024)

1 – RUSSELL George (2022)

Piloti in attività con almeno una pole position a Interlagos.

3 – HAMILTON Lewis (2012, 2016, 2018)

2 – BOTTAS Valtteri (2017, 2021)

2 – VERSTAPPEN Max (2019, 2023)

1 – ALONSO Fernando (2005)

1 – HULKENBERG Nico (2010)

1 – MAGNUSSEN Kevin (2022)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Interlagos.

9 (0-3-6) – ALONSO Fernando

7 (3-3-1) – HAMILTON Lewis

6 (3-2-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-1-1) – BOTTAS Valtteri

2 (0-0-2) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-1-1) – GASLY Pierre

1 (1-0-0) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – OCON Esteban

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

Team con più vittorie: TRE TEAM DIVERSI! (7)

La FERRARI si è imposta con Alain Prost (1990); Michael Schumacher (2000, 2002); Felipe Massa (2006, 2008); Kimi Räikkönen (2007) e Sebastian Vettel (2017).

La MCLAREN ha primeggiato con Ayrton Senna (1991, 1993); Mika Häkkinen (1998, 1999); David Coulthard (2001); Juan-Pablo Montoya (2005) e Jenson Button (2012).

La RED BULL ha festeggiato con Mark Webber (2009, 2011), Sebastian Vettel (2010, 2012) e Max Verstappen (2019, 2023, 2024).

Team con più pole position: WILLIAMS (8)

Il team fondato da Sir Frank è stato il più rapido in qualifica con Nigel Mansell (1992); Alain Prost (1993); Ayrton Senna (1994); Damon Hill (1995, 1996); Jacques Villeneuve (1997); Juan-Pablo Montoya (2002) e Nico Hulkenberg (2010).

Team in griglia con vittorie a Interlagos.

7 – McLaren

7 – Ferrari

7 – Red Bull

6 – Mercedes

4 – Williams

Team in griglia con pole position a Interlagos.

8 – Williams

7 – McLaren

6 – Ferrari

6 – Mercedes

4 – Red Bull

1 – Haas

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

In termini assoluti…

– in 16 occasioni (47,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 26 occasioni (76,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

Nell’era turbo-ibrida…

– in 7 occasioni (70%) il vincitore è partito dalla pole position.

– in 8 occasioni (80%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio classificato ad aver vinto nell’attuale lay-out di Interlagos è Max Verstappen, impostosi nel 2024 partendo dalla 17ma casella!

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994, 1995); Ferrari (2000, 2002)

MONTOYA Juan-Pablo

Williams (2004); McLaren (2005)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2010, 2013); Ferrari (2017)