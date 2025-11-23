Perché sono state squalificate le McLaren nel GP di Las Vegas: l’irregolarità che riapre il Mondiale

I commissari di gara della FIA hanno squalificato le McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri per eccessiva usura del plank, una parte del fondo della vettura, al termine del GP di Las Vegas di F1: i due erano giunti rispettivamente secondo e quarto al traguardo ed ora viene riaperta la corsa al Mondiale piloti.

Il neerlandese Max Verstappen, vittorioso con la Red Bull, approfitta della squalifica delle McLaren ed aggancia Piastri in classifica, portandosi a -24 da Norris, quando mancano due gare lunghe ed una Sprint al termine della stagione, con 58 punti ancora a disposizione.

In virtù della squalifica delle due McLaren salgono sul podio le Mercedes del britannico George Russell, ora secondo, e dell’italiano Kimi Antonelli, che diventa terzo. Si porta in quarta posizione Charles Leclerc con la Ferrari, davanti a Carlos Sainz, quinto. Seguono Isack Hadjar, sesto, poi Nico Hulkenberg, settimo, Lewis Hamilton, ottavo con l’altra Ferrari, Esteban Ocon, nono, ed infine Oliver Bearman, decimo.