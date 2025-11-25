F1: Pirelli, le scelte per le mescole degli pneumatici 2026

Mentre il 2025 sta per vivere la sua volata finale, con il confronto a tre per il Mondiale piloti che riguarda Norris, Verstappen e Piastri, la F1 si prepara contestualmente ad affrontare in proiezione la stagione sportiva 2026: quella del cambio di regolamento tecnico.

A tal proposito Pirelli, fornitore unico degli pneumatici del circus del motorsport più ambito e prestigioso nel pianeta, ha reso noto di aver definitivo le varie mescole di gomme che porterà l’anno prossimo nei 24 differenti weekend di gara.

Saranno 5 le tipologie di pneumatici, da omologare il 15 dicembre 2025: C1 (modello più duro), C2, C3, C4 e C5 (modello più soffice). Dal pacchetto manca quindi la mescola C6: Pirelli fa sapere, nello specifico, che i risultati sui test della gomma non hanno fornito interessanti responsi per andare a lavorare sulla costruzione della mescola.

Le nuove gomme, che avranno come target quello di fornire alle scuderie la possibilità di diversificare le proprie strategie durante le gare, allontanando lo spettro dei pit-stop obbligatori, vivranno il loro “battesimo” martedì 9 dicembre quando – ad eccezione del formato C1 e delle Full Wet, come riporta Motorsport.com – verrà sostenuto un test collettivo in quel di Abu Dhabi, a conclusione della stagione attuale di F1.

Giova ricordare infine che il test sarà importantissimo tanto per le scuderie quanto per Pirelli stessa, dal momento che gli pneumatici 2026 saranno diversi per grandezza rispetto a quelli del 2025: gomme da 18 pollici, più strette – seppur di poco – rispetto a quelle attualmente in uso.