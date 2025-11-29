F1, Piastri beffa Norris e conquista la pole in Qatar. Verstappen in agguato, debacle Ferrari

Oscar Piastri continua un weekend sin qui perfetto al Lusail International Circuit e fa la differenza anche nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha collezionato la sesta pole position dell’anno e della carriera, tenendo vivo il suo progetto di rimonta nella corsa al titolo iridato dopo la vittoria odierna nella Sprint.

La doppietta del team papaya è stata completata da Lando Norris, autore di una qualifica solida ma incapace di piazzare la zampata nel momento decisivo rispetto al compagno di squadra precedendo comunque la Red Bull di un sempre minaccioso Max Verstappen e le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli (buon quinto). Disastro Ferrari, che archivia un decimo posto con Charles Leclerc ed un 18° con Lewis Hamilton.

In Q1 tutti i top team effettuano il primo run con gomme soft usate, per poi passare alle coperture nuove con l’obiettivo di superare il taglio. Le Ferrari faticano ad accendersi e devono utilizzare addirittura un treno aggiuntivo di pneumatici freschi, ma l’obiettivo qualificazione viene raggiunto solamente da Leclerc. Russell è il più veloce in 1’20″074 davanti alle McLaren e a Verstappen, mentre vengono eliminati Tsunoda con la Red Bull, Ocon con la Haas, Hamilton con la Ferrari, Stroll con l’Aston Martin e Colapinto con la Williams.

In Q2 Verstappen è l’unico dei big a fare subito sul serio con un set di gomme nuove per ipotecare la qualificazione, mentre le McLaren effettuano il primo run con gomme usate facendo comunque il vuoto almeno con Piastri. L’australiano conserva il miglior tempo fino in fondo con 1’19″650 davanti a Norris e Verstappen, mentre restano esclusi dalla top10 le Sauber di Hulkenberg (11°) e Bortoleto (14°, ma sconterà una penalità di 5 posizioni in griglia), Lawson con la Racing Bulls, Bearman con la Haas e Albon con la Williams.

In Q3 le McLaren, Russell, Verstappen e Hadjar hanno a disposizione due set di gomme nuove, mentre tutti gli altri si lanciano per il primo time-attack con un treno di pneumatici usati. Grande equilibrio tra i piloti papaya, con Norris che si prende la pole provvisoria in 1’19″495 per soli 35 millesimi su Piastri e oltre tre decimi su Russell e Verstappen. Si decide tutto all’ultimo giro: Norris sbaglia nel T1, Piastri ringrazia e gli strappa la pole position in 1’19″387 con Verstappen che sale al terzo posto davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli. Decimo Leclerc con gomme usate (i set nuovi erano terminati in Q2) dopo un testacoda al primo tentativo.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP QATAR 2025 F1

1 Oscar Piastri McLaren 1:19.387 6

2 Lando Norris McLaren +0.108 6

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.264 5

4 George Russell Mercedes +0.275 5

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.459 6

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.727 7

7 Carlos Sainz Williams +0.900 7

8 Fernando Alonso Aston Martin +1.031 6

9 Pierre Gasly Alpine +1.090 7

10 Charles Leclerc Ferrari +1.174 8

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber

12 Liam Lawson Racing Bulls

13 Oliver Bearman Haas F1 Team

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

15 Alexander Albon Williams

16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

17 Esteban Ocon Haas F1 Team

18 Lewis Hamilton Ferrari

19 Lance Stroll Aston Martin

20 Franco Colapinto Alpine