F1, Oscar Piastri si ritira dalla Sprint di Interlagos: il video dell’incidente
Il sabato di Interlagos si apre con un clamoroso colpo di scena per il Mondiale 2025 di Formula Uno. Oscar Piastri si è reso protagonista infatti di un incidente nel corso del settimo giro della Sprint del Gran Premio del Brasile, valevole come ventunesimo e quartultimo round della stagione, perdendo la possibilità di raccogliere punti preziosi nella volata finale per il titolo.
L’australiano della McLaren occupava la terza posizione e stava cercando di mettere sotto pressione la Mercedes di Kimi Antonelli per provare a limitare i danni nel confronto diretto con Lando Norris in classifica generale. Piastri, leader del Mondiale fino alla scorsa tappa messicana (che ha visto il sorpasso del compagno di squadra inglese per 1 punto), si è ritirato dopo un errore commesso in uscita dalla S di Senna.
Il 24enne di Melbourne è stato tradito da un cordolo bagnato, perdendo improvvisamente il controllo della sua MCL39 e finendo la sua corsa contro le barriere. Quel punto della pista si è rivelato fatale poi nei secondi successivi anche per la Williams di Franco Colapinto (fuori gara) e per la Sauber di Nico Hulkenberg (ripartito in fondo al gruppo dopo aver danneggiato pesantemente la vettura). Di seguito il VIDEO dell’incidente di Piastri.
