F1, Oscar Piastri: “Non so cosa pensare, rallentato da alcuni errori”

Non nasconde la delusione Oscar Piastri. L’australiano si è dovuto accontentare solo della quarta posizione in occasione del GP di Las Vegas, terzultima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1, mancando ancora una volta il podio ed allontanandosi sempre di più dal compagno di scuderia Lando Norris in ottica classifica piloti.

Il teammate non a caso ha centrato la seconda posizione, cedendo il passo ad un consistente Max Verstappen, trionfatore di giornata. A completare il podio ci ha invece pensato George Russell, terzo. Una volta arrivato in zona mista, l’oceanico ha commentato quanto fatto.

“Onestamente, non so proprio cosa pensare – ha detto Piastri -. Il primo giro è stato a dir poco movimentato, e poi un paio di errori successivi non hanno aiutato. La squadra ha fatto un ottimo lavoro nel riportare la nostra gara in carreggiata con la strategia. Sono rimasto bloccato dietro Kimi, mi sono avvicinato per un giro, e poi ho perso tutto il grip quando ho provato ad affiancarlo”.

Piastri ha poi terminato: “Non sono riuscito ad avvicinarmi abbastanza. Quindi è diventata piuttosto dura, ma sì: ho avuto la sensazione di avere di più in ballo”.