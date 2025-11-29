F1, Oscar Piastri: “Importante vincere la Sprint, ma ora sarà fondamentale la pole nelle qualifiche”

Sorride Oscar Piastri al termine della Sprint del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail finalmente abbiamo rivisto il vero pilota che fino al Gran Premio d’Olanda stava dominando la scena. Oggi ha sfruttato la pole position, è partito bene, ed ha tenuto la vetta senza il minimo patema fino al traguardo.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata al nativo di Melbourne, che ha preceduto George Russell per 4.9 secondi, mentre completa il podio Lando Norris a 6.2. Quarta posizione per Max Verstappen a 9.0, quinta per Yuki Tsunoda a 19.3, mentre in sesta si classifica Andrea Kimi Antonelli a 21.3. Settimo Fernando Alonso a 24.5, mentre completa la top8 che va a punti Carlos Sainz a 27.3.

Al termine delle Sprint odierna, il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono molto contento per questa vittoria, per il momento sto vivendo un weekend decisamente positivo. Fino ad ora tutto sta andando liscio, ma devo continuare in questo modo. La pista sicuramente mi piace molto e proverò a ripetermi anche nelle qualifiche di questa sera”.

L’australiano prova a spiegare le differenze rispetto alle ultime uscite: “Ovviamente il circuito è molto diverso rispetto a quelli precedenti. C’è alta velocità e tanto grip. Nei weekend precedenti penso che sia stata più una questione di episodi sfortunati piuttosto che di passo che mancava. Ora testa alle qualifiche. Penso che ci sia ancora un po’ di passo da trovare e dovrò fare il meglio possibile. Non penso che inventeremo qualcosa, dobbiamo solo mettere la macchina nelle migliori condizioni”.