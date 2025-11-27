F1, Oscar Piastri: “Ho ancora chance di titolo. Sarò un cacciatore pronto a sfruttare l’occasione”

Oscar Piastri si è dimostrato ancora ben concentrato sulla corsa al titolo durante la conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail, sotto la luce dei riflettori, vivremo una tre-giorni di estrema importanza per l’intera stagione, con la Sprint Race che andrà a rivoluzionare il format.

Come ci presentiamo all’evento qatariota? La situazione di classifica è diventata letteralmente clamorosa. La doppia squalifica delle McLaren al termine del Gran Premio di Las Vegas ha prodotto una graduatoria davvero interessante. Lando Norris comanda ancora con 24 punti di vantaggio su Max Verstappen e Oscar Piastri per cui la corsa al titolo si fa sempre più emozionante. Grazie alla presenza della Sprint Race in Qatar saranno in palio 33 punti che potrebbero riscrivere la situazione.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota nativo di Melbourne prova a spiegare le difficoltà dell’ultimo periodo: “Come mai la squalifica? Il plank era troppo consumato, più del previsto. Il porpoising ci ha sorpreso e ultimamente abbiamo sofferto un po’ troppo a livello di altezza da terra. Ora ci concentriamo su come ottenere il massimo dalla vettura in Qatar. Vedremo come andranno le cose”.

La lotta al titolo che, fino a poco tempo fa lo vedeva come netto favorito, ora lo vede lontano dall’obiettivo: “Ovviamente c’è ancora una possibilità, e voglio provare a concludere l’anno in bellezza, se possibile. In passato Lusail è stato un circuito piuttosto favorevole per me, quindi spero che possa esserlo di nuovo. Cosa dovrò fare? Dovrò mettermi nella posizione migliore in modo che, se succede qualcosa, possa capitalizzare. È tutto ciò che posso fare, in realtà. Cercare solo di avere un buon ritmo, mettermi in una buona posizione e vedere cosa succede. Un cacciatore deve essere spietato. Farò del mio meglio. In definitiva, non mi interessa tanto dare la caccia a qualcuno o cose del genere. Cerco solo di ottenere il massimo da me stesso”.