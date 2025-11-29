F1, Oscar Piastri: “È stata una grande qualifica, domani mi aspetto una gara dura”

Si sono da poco concluse sul tracciato di Losail le qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine del Q3, la pole position è stata conquistata dalla McLaren di Oscar Piastri che ha siglato il nuovo record della pista in 1:19.387. Weekend perfetto fino ad ora per l’australiano che domani avrà l’occasione di recuperare punti dalla vetta della classifica piloti.

Non sarà però troppo distante il suo compagno di squadra Lando Norris che scatterà in gara dalla seconda posizione. Distacco di 108 millesimi per il britannico che domani, in caso di vittoria, sarà automaticamente campione. Terza posizione per la Red Bull di Max Verstappen che paga dalla vetta 264 millesimi. Quarto poi George Russell (+0.275), seguito dall’altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (+0.459).

Sesta partenza al palo in stagione per Piastri, la prima in Qatar. Ai microfoni di F1 Tv, il nativo di Melbourne ha dichiarato: “Abbiamo lasciato la macchina nelle condizioni in cui era. Mi sono sentito alla grande per tutto il weekend. È stata una grande qualifica, il team ha fatto un ottimo lavoro. C’è stata solo un po’ di pressione per la scelta delle gomme, in Q2 avevo fatto giri veloci anche con gomme usate. Questo ci ha dato un po’ di pensieri, non credevamo di essere così veloci. Domani sarà piuttosto dura, soprattutto con il limite delle due soste. Dovremo spingere tanto per tutta la durata della gara, mi aspetto una gara dura e divertente. Farò del mio meglio, partirò dalla posizione migliore. Cercherò di ripetere quanto fatto nella Sprint, vedremo cosa succederà”.