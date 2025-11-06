F1, Oscar Piastri: “Dopo il Messico ho capito cosa cambiare e cosa adattare del mio stile di guida”

Oscar Piastri deve scuotersi. L’australiano, infatti, è pronto a rimboccarsi le maniche in vista del fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos, una pista unica nel suo genere, siamo pronti per vivere un weekend di capitale importanza per la corsa al titolo, con il pilota nativo di Melbourne che proverà a tornare in vetta alla graduatoria.

Dopo la vittoria di Città del Messico, infatti, Lando Norris lo ha superato con un solo punto di vantaggio, mentre il quattro-volte campione del mondo Max Verstappen rimane sempre in agguato a 36 punti di distacco. Siamo ai nastri di partenza di un fine settimana assolutamente fondamentale per l’intera stagione. La pista brasiliana regala sempre emozioni e colpi di scena, a tutto ciò aggiungiamo che il format del weekend sarà rivoluzionato per la Sprint Race del sabato, con il meteo che, come spesso accade da queste parti, potrebbe metterci lo zampino.

Nel corso della conferenza stampa odierna il pilota australiano è tornato su quanto avvenuto in Messico: “Dopo la gara di Città del Messico ho detto che avevo dovuto adattare il mio stile di guida. Andrea Stella, inoltre, ha spiegato che i circuiti a bassa aderenza non si adattano molto al mio stile di guida o, quantomeno, in misura minore rispetto a Lando. In ogni caso abbiamo capito in maniera migliore quali siano state le differenze negli ultimi due weekend e cosa dovevo cambiare e, non ultimo, in cosa mi dovevo adattare”.

Oscar Piastri prosegue: “Ora, quindi, ho un’idea più precisa di quello che sto cercando. Sono più fiducioso di avere a disposizione questi strumenti piuttosto che affidarmi a quello che ha funzionato per la maggior parte della stagione”.