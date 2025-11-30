F1, Oscar Piastri: “Col senno di poi dovevamo rientrare sotto Safety Car. Si vede che non era destino…”

Oscar Piastri mastica decisamente amaro dopo aver concluso al secondo posto al termine del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail, infatti, il pilota australiano partiva dalla pole position e voleva fare il bis dopo la Sprint Race ma uno scatenato Max Verstappen ha sfruttato il regolamento che imponeva i due pit-stop e ha vinto con pieno merito. Il nativo di Melbourne si è accontentato del secondo posto, ma ora è a -16 punti nella lotta per il titolo.

La vittoria è andata ad uno strepitoso Max Verstappen che ha chiuso con un margine di 7.9 secondi su Oscar Piastri, mentre completa il podio Carlos Sainz a 22.6. Quarta posizione per Lando Norris a 23.3, quinta per Andrea Kimi Antonelli a 28.3. Sesta posizione per George Russell a 48.5 e settima per Fernando Alonso a 54.0. Chiude mestamente ottavo Charles Leclerc a 56.7, quindi nono Liam Lawson a un minuto, mentre Yuki Tsunoda che chiude la top10 a 1.01.

Al termine della gara odierna, il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito post-gara: “Chiaramente io ho fatto il massimo possibile, ho disputato una buona gara nel complesso, ma abbiamo sbagliato qualcosa che non mi ha permesso di vincere. Evidentemente non era destino… Se dovevamo pittare al momento della Safety Car come hanno fatto tutti? Con il senno di poi mi pare fosse evidente”.

Ultima battuta sulla corsa al titolo che ora si è fatta durissima: “Sulla carta sì sono ancora in lizza ma è complicato. Diciamo che non tutto è stato negativo, dopotutto il fine settimana è stato buono ma è dura da mandare giù ora questa gara”.