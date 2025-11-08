F1, Norris va in pole position a Interlagos e può ipotecare il Mondiale. Brilla Antonelli, 3° Leclerc

Lando Norris continua a dominare la scena sul circuito di Interlagos e, dopo il successo odierno nella Sprint, conquista una preziosa pole position per il Gran Premio di San Paolo 2025, quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quindicesima partenza al palo della carriera (la sesta dell’anno) per l’inglese della McLaren, che domani potrebbe fare un passo avanti quasi decisivo verso la conquista del primo titolo iridato.

Norris ha preceduto proprio come nella Sprint Qualifying di ieri la Mercedes di un fantastico Kimi Antonelli, che si conferma in seconda posizione disputando la miglior qualifica della sua stagione da rookie e diventando il terzo pilota più giovane di sempre a ottenere una prima fila in F1. Sorride a metà la Ferrari con la terza piazza di Charles Leclerc e la tredicesima di Lewis Hamilton, ma in chiave mondiale va segnalato il quarto posto di Oscar Piastri con la McLaren e soprattutto il 16° di Max Verstappen con una Red Bull praticamente inguidabile.

In Q1 Norris piazza la zampata all’ultimo giro e firma il miglior tempo assoluto in 1’09″656 davanti a Gasly, Bearman, Piastri e Leclerc, ma il primo vero colpo di scena arriva con la clamorosa eliminazione di un Verstappen alle prese con alcuni problemi sulla sua Red Bull. Insieme all’olandese (16°) restano fuori dalla top15 anche Ocon con la Haas, Colapinto con l’Alpine, Tsunoda con l’altra Red Bull e l’idolo locale Bortoleto (senza riuscire a scendere in pista dopo il pesante incidente della Sprint) con la Sauber.

In Q2 Bearman si mette a dettare il passo con la Haas dopo il primo time-attack davanti ad un brillante Antonelli e a Piastri, mentre le Ferrari sono in difficoltà. Norris sfrutta un secondo treno di gomme soft nuove per realizzare il miglior tempo in 1’09″616 davanti a Bearman, Antonelli, Leclerc e Piastri. Escluse le Aston Martin di Alonso (11°) e Stroll (14°), le Williams di Albon (12°) e Sainz (15°) e soprattutto la Ferrari di un deludente Hamilton (13°).

In Q3 gli unici a poter effettuare il primo time-attack con gomme nuove sono Bearman, Leclerc, le McLaren e le Mercedes. Norris commette un errore nel T1 ed è solo 10°, mentre Piastri si prende la pole provvisoria in 1’09″897 per soli due millesimi su Leclerc e meno di un decimo su Bearman con Antonelli 4° subito davanti a Russell. Si decide tutto all’ultimo giro: Norris si esalta sotto pressione e ottiene una pole pesantissima in 1’09″511 davanti ad Antonelli e Leclerc, con Piastri solo quarto.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN PAOLO 2025 F1

1 Lando Norris McLaren 1:09.511 6

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.174 6

3 Charles Leclerc Ferrari +0.294 6

4 Oscar Piastri McLaren +0.375 7

5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.420 6

6 George Russell Mercedes +0.431 6

7 Liam Lawson Racing Bulls +0.451 7

8 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.466 7

9 Pierre Gasly Alpine +0.491 7

10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.528 8

11 Fernando Alonso Aston Martin +0.385 5

12 Alexander Albon Williams +0.437 7

13 Lewis Hamilton Ferrari +0.484 5

14 Lance Stroll Aston Martin +0.545 5

15 Carlos Sainz Williams +0.856 7

16 Max Verstappen Red Bull Racing +0.747 2

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.782 3

18 Franco Colapinto Alpine +0.976 3

19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.055 2

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – 0