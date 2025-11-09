F1, Norris trionfa a Interlagos e scappa via nel Mondiale. Antonelli e Verstappen sul podio, incubo Ferrari

Lando Norris completa un weekend da sogno sulla pista di Interlagos e domina il Gran Premio di San Paolo 2025, quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren fa dunque bottino pieno dopo il trionfo nella Sprint di ieri, effettuando un allungo che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del suo primo titolo iridato.

Undicesimo successo della carriera per il 25enne nativo di Bristol, che archivia la settima vittoria dell’anno riportando lo storico team di Woking sul gradino più alto del podio in Brasile per la prima volta dal 2012. Norris ha gestito alla perfezione la gara odierna dalla pole position, difendendosi senza sbavature in partenza e nella ripartenza dalla Safety Car per poi far valere la sua superiorità a livello di ritmo sulla lunga distanza.

Appuntamento rimandato con il primo sigillo in F1 ma grande soddisfazione in casa Mercedes per Kimi Antonelli, che replica il secondo posto della Sprint e della qualifica ottenendo il miglior risultato della sua stagione da rookie (è la seconda top3 in gara dopo la terza posizione del Canada) al termine di un GP entusiasmante che rischiava però di concludersi con largo anticipo.

Il 19enne di Casalecchio di Reno è rimasto coinvolto infatti nelle battute iniziali in una carambola innescata da Oscar Piastri (sanzionato con 10″ di penalità) alla ripartenza dalla Safety Car che ha provocato il ritiro di un incolpevole Charles Leclerc. Il monegasco, mentre si trovava in lotta per la seconda piazza, si è dovuto fermare per il danneggiamento della sospensione della sua Ferrari dopo il forte impatto alla S di Senna con la Mercedes di Antonelli (speronato a sua volta dalla McLaren).

Fortunatamente almeno Kimi è uscito sostanzialmente indenne dall’incidente, riuscendo a difendere nel finale il posto d’onore dal forcing di uno scatenato Max Verstappen, autore di una rimonta memorabile dalla pit-lane alla terza posizione con la Red Bull dopo la disastrosa eliminazione in Q1 di ieri. Quarto George Russell con l’altra Mercedes subito davanti alla McLaren di Oscar Piastri, affossato da quei 10 secondi di penalità e costretto ad accontentarsi della quinta moneta.

Chiudono la zona punti uno straordinario Oliver Bearman (6° con la Haas), le Racing Bulls di Liam Lawson e Isack Hadjar, la Sauber di Nico Hulkenberg e l’Alpine di Pierre Gasly. Ritirata anche la seconda Rossa di Lewis Hamilton dopo aver danneggiato il fondo in seguito ad un contatto con l’Alpine di Franco Colapinto. Con questo risultato, Norris consolida la sua leadership nel Mondiale allungando a +24 su Piastri e a +49 su Verstappen quando mancano tre round alla fine.

CLASSIFICA GP BRASILE 2025 F1

1 Lando Norris McLaren Leader 2

2 Kimi Antonelli Mercedes +10.388 2

3 Max Verstappen Red Bull Racing +10.750 3

4 George Russell Mercedes +15.267 2

5 Oscar Piastri McLaren +15.749 2

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +29.630 2

7 Liam Lawson Racing Bulls +52.642 1

8 Isack Hadjar Racing Bulls +52.873 2

9 Nico Hulkenberg Kick Sauber +53.324 1

10 Pierre Gasly Alpine +53.914 2

11 Alexander Albon Williams +54.184 2

12 Esteban Ocon Haas F1 Team +54.696 2

13 Carlos Sainz Williams +55.420 2

14 Fernando Alonso Aston Martin +55.766 2

15 Franco Colapinto Alpine +57.777 2

16 Lance Stroll Aston Martin +58.247 2

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +69.176 3

18 Lewis Hamilton Ferrari – – 4

19 Charles Leclerc Ferrari – – – –

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber – – – –