F1, Norris ottiene la pole per la Sprint di Interlagos. Antonelli in prima fila, debacle Ferrari

Lando Norris viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo di Città del Messico che lo ha riportato in vetta al campionato e conquista la pole position per la Sprint del Gran Premio del Brasile 2025, quartultima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren si è esaltato sulla pista di Interlagos precedendo nella Sprint Qualifying uno straordinario Kimi Antonelli, autore del secondo tempo con la Mercedes.

Il rookie italiano si è tolto la soddisfazione di battere l’altra monoposto papaya guidata dall’australiano Oscar Piastri (3°) e la Red Bull del quattro volte campione iridato Max Verstappen (6°), in grande difficoltà nel settore centrale e chiamato ad un difficile ribaltone tra sabato e domenica per continuare ad inseguire il sogno della rimonta mondiale sulle McLaren. Disastro Ferrari, con Charles Leclerc 8° e Lewis Hamilton (11°) fuori in Q2.

In Q1 vige l’obbligo di utilizzare la mescola media e Norris mette subito le cose in chiaro facendo il vuoto con la McLaren in 1’09″627 davanti a Verstappen, Alonso, Piastri e Russell. Si salvano senza brillare anche le Ferrari e Antonelli, mentre vengono eliminati Colapinto con l’Alpine, Lawson con la Racing Bulls, Tsunoda con la Red Bull, Ocon con la Haas e Sainz (affossato da una strategia discutibile e da un bloccaggio in curva 1) con la Williams.

In Q2 si continua a girare con gomma gialla e Alonso fa il colpaccio con l’Aston Martin firmando addirittura il miglior tempo in 1’09″330 per una manciata di centesimi davanti a Norris, Russell, Piastri e Antonelli. Leclerc supera il taglio nonostante un testacoda nell’ultimo giro, mentre Hamilton è il primo degli esclusi in 11ma posizione rimanendo fuori dalla top10 come Albon con la Williams, Gasly con l’Alpine, Bortoleto con la Sauber e Bearman con la Haas.

In Q3 tutti possono finalmente passare alla gomma soft Norris si prende la pole provvisoria dopo il primo time-attack in 1’09″271 davanti alle Mercedes di Antonelli (lontano appena 69 millesimi) e Russell, con Piastri quarto a oltre tre decimi per un errore nel T1 in attesa dei giri di Verstappen, Hulkenberg, Hadjar e delle Aston Martin. Lando si migliora ulteriormente nell’ultimo giro in 1’09″243 ed il suo tempo non viene avvicinato da nessuno, con Antonelli che resta 2° davanti a Piastri, Russell e Alonso. Delusione Verstappen, solo 6°, mentre Leclerc è 8°.

CLASSIFICA QUALIFICHE SPRINT GP BRASILE 2025 F1

1 Lando Norris McLaren 1:09.243

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.097

3 Oscar Piastri McLaren +0.185

4 George Russell Mercedes +0.252

5 Fernando Alonso Aston Martin +0.253

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.337

7 Lance Stroll Aston Martin +0.428

8 Charles Leclerc Ferrari +0.482

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.532

10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.692

11 Lewis Hamilton Ferrari

12 Alexander Albon Williams

13 Pierre Gasly Alpine

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

15 Oliver Bearman Haas F1 Team

16 Franco Colapinto Alpine

17 Liam Lawson Racing Bulls

18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing

19 Esteban Ocon Haas F1 Team

20 Carlos Sainz Williams