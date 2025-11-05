F1, Norris e Piastri pronti alla volata finale per il Mondiale verso Interlagos

Lando Norris 357, Oscar Piastri 356, Max Verstappen 321. Bisogna tornare al lontano 2010 per ritrovare tre piloti così ravvicinati in lotta per un Mondiale di Formula Uno a quattro Gran Premi dal termine. Quindici anni fa si arrivò addirittura all’ultima gara di Abu Dhabi con quattro pretendenti ancora aritmeticamente in corsa per il titolo, mentre in questo caso il quarto classificato (George Russell) è ormai fuori dai giochi.

McLaren ha dominato la scena fino alla pausa estiva grazie ad una netta superiorità tecnica rispetto agli altri top team, poi qualcosa è cambiato da Monza in poi e la Red Bull ha saputo alzare l’asticella con l’introduzione di un nuovo fondo mettendo Verstappen nelle condizioni di poter lottare stabilmente per la vittoria quasi in ogni pista. Adesso la classifica sorride ancora agli uomini color papaya, ma l’imminente weekend di Interlagos potrebbe rivelarsi decisivo considerando i punti extra in palio nella Sprint del sabato e la variabile meteo.

“Non vedo l’ora di tornare a correre a Interlagos. Il Gran Premio di San Paolo è sempre un fine settimana piacevole, in una città straordinaria. Con il formato Sprint, l’obiettivo sarà massimizzare ogni occasione per raccogliere punti. La scorsa settimana sono rientrato a Woking con la squadra per analizzare il doppio appuntamento di USA e Messico e ho trascorso del tempo al simulatore per prepararmi al meglio per questa gara. Mi sento pronto e motivato a tornare in pista“, dichiara il leader del campionato al sito ufficiale del team di Woking.

Piastri deve rialzare la testa dopo alcuni round negativi: “Il Brasile rappresenta un’ottima opportunità per conquistare punti importanti, soprattutto grazie alla Sprint. Tutto è ancora aperto e la preparazione per questo fine settimana è stata molto utile. Mi piace molto questo circuito, con i suoi cambi di pendenza, i lunghi rettilinei e le sezioni più tecniche. Come sempre dovremo prestare attenzione alle condizioni meteo, che qui possono cambiare rapidamente“