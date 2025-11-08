Norris batte un grande Antonelli nella Sprint di Interlagos e allunga nel Mondiale. Out Piastri

Lando Norris difende con successo la prima posizione ottenuta ieri sul giro secco e si impone nella Sprint del Gran Premio del Brasile 2025, valevole come ventunesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren può festeggiare non solo per la sua vittoria ma anche per il passo falso del compagno di squadra e rivale per il titolo Oscar Piastri, ritiratosi per un incidente al 7° giro (passando sul cordolo bagnato in uscita dalla S di Senna) mentre si trovava in terza piazza.

Top3 completata dalle Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, rispettivamente al secondo e terzo posto nonostante il tentativo di attaccare il pole-man con una strategia alternativa a livello di gomme. Miglior risultato in carriera tra Sprint e Gran Premi per il rookie bolognese, che ha cercato nel finale di attaccare Norris non riuscendo però ad avvicinarsi a sufficienza per provare il sorpasso.

Quarta posizione amara in chiave iridata per Max Verstappen con la Red Bull precedendo nell’ordine la Ferrari di Charles Leclerc, l’Aston Martin di Fernando Alonso, l’altra Rossa di Lewis Hamilton (da 11° a 7°) e l’Alpine di Pierre Gasly. Da segnalare, oltre a quello di Piastri, anche gli incidenti dei piloti sudamericani Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto.

Con questo risultato, Norris consolida la sua leadership nella generale allungando a +9 su Piastri e +39 su Verstappen mentre nel campionato costruttori la Mercedes scavalca la Ferrari al secondo posto con un vantaggio di 6 punti sulla Scuderia di Maranello e 17 sulla Red Bull.

CLASSIFICA SPRINT GP BRASILE 2025 F1

1 Lando Norris McLaren

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.845

3 George Russell Mercedes +2.318

4 Max Verstappen Red Bull Racing +4.423

5 Charles Leclerc Ferrari +16.483

6 Fernando Alonso Aston Martin +18.306

7 Lewis Hamilton Ferrari +18.603

8 Pierre Gasly Alpine +19.366

9 Lance Stroll Aston Martin +23.933

10 Isack Hadjar Racing Bulls +29.548

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +31.000

12 Oliver Bearman Haas F1 Team +31.334

13 Liam Lawson Racing Bulls +38.090

14 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +38.462

15 Carlos Sainz Williams +38.951

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +42.349

17 Alexander Albon Williams +55.456

RIT Gabriel Bortoleto Kick Sauber ritiro

RIT Oscar Piastri McLaren ritiro

RIT Franco Colapinto Alpine ritiro