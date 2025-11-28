F1, Max Verstappen: “Tanti problemi alla macchina, dovrò cambiare qualcosa per domani”

Si sono concluse con la pole position di Oscar Piastri le Sprint Qualifying valide per il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Losail, l ‘australiano ha concluso la Q3 con il crono di 1:20.055, conquistando così la partenza al palo nella gara corta di domani. Segnali incoraggianti per Piastri, che torna ad essere più veloce degli avversari dopo un periodo di crisi.

Seconda posizione per la Mercedes di George Russell, che paga un ritardo di soli 32 millesimi dalla migliore prestazione. Completa la top 3 l’altra McLaren del leader del Mondiale Lando Norris. Il britannico ha chiuso la sessione con un ritardo di 230 millesimi dal compagno di squadra. Male invece entrambe le Ferrari con Charles Leclerc nono (+0.567) e Lewis Hamilton addirittura diciottesimo.

Qualifica non perfetta neanche quella di Max Verstappen che ha incontrato non poche problematiche. L’olandese ha chiuso al sesto posto, con un ritardo di 473 millesimi dalla vetta. Ai microfoni di F1 Tv, il quattro volte campione del mondo si è così espresso sulla sua prestazione: “Non è stata una buona giornata. Fin dal primo giro ho avuto tantissimo saltellamento della macchina ed un sottosterzo molto aggressivo che diventava sovrasterzo con le alte velocità. Non proprio quello di cui avevo bisogno per andare veloce. Abbiamo cercato di cambiare qualcosa sullo sterzo ma non ha funzionato. Abbiamo lavorato su alcune cose ma in qualifica non hanno funzionato. Dobbiamo ancora capire. Con questo bilanciamento non mi divertirò molto nella Sprint di domani. Devo cercare di sopravvivere e fare qualche cambiamento per le qualifiche di domani”.