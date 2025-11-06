F1, Max Verstappen: “Non ho nessuna pressione, sarebbe difficile ripetere la mia stagione”

Si è aperto con il consueto media day la settimana che porterà al Gran Premio di San Paolo 2025, quartultimo appuntamento del Mondiale F1. Ad Interlagos entra nel vivo la lotta per uno dei titoli più combattuti degli ultimi anni. È la McLaren di Lando Norris a guidare la classifica piloti ma nel fine settimana brasiliano andrà in scena una gara che potrebbe cambiare le sorti del Mondiale.

Pronto ad approfittare dei possibili passi falsi della McLaren Max Verstappen, ora a soli 36 punti dalla vetta della classifica. L’olandese in Brasile ha già vinto tre volte, l’ultima l’anno scorso con una rimonta incredibile sotto la pioggia. Proprio la variante del meteo potrebbe ancora di più scompigliare le carte in tavola favorendo il quattro volte campione del mondo. Come riportato da motorsport.com, il pilota Red Bull ha oggi dichiarato: “Dobbiamo essere più veloci della McLaren ogni fine settimana da qui alla fine dell’anno. Abbiamo avuto alcuni buoni fine settimana, ovviamente, ma con quattro gare da disputare, il divario è ancora piuttosto ampio. Dobbiamo davvero segnare molti più punti ogni fine settimana di loro, e non è certo facile. Se mi dessi la stagione 2023 adesso e mi dicessi che devo recuperare 36 punti in quattro gare, beh, non sarebbe un problema. Facile. Ma questa stagione è molto diversa. Dobbiamo ottimizzare tutto ogni fine settimana, e forse ci servirà un pizzico di fortuna in una gara per recuperare più punti. Daremo il massimo, in ogni caso. Onestamente non so se basterà, ma non abbiamo nulla da perdere. Nel peggiore dei casi, finiremo terzi, e nel migliore, possiamo ancora vincere un campionato”.

“Sì, per me non c’è pressione. Anche se non vincessi, so di aver comunque fatto un’ottima stagione. Posso tranquillamente dire che, con le persone attualmente in griglia, sarebbe molto difficile ripetere la mia stagione. In definitiva, bisogna solo essere realisti. Il fatto che si parli ancora di campionato è, a mio parere, notevole dopo la stagione che abbiamo disputato. Questo, ovviamente, ha anche a che fare con la rimonta della squadra. Non si sono mai arresi, e questo è un vero punto di forza di questa squadra. Ma nonostante ciò, penso sia davvero impressionante che si fosse a più di cento punti di distanza e si possa ancora parlare di titolo. Puntiamo tutto ora che c’è la possibilità di vincere il titolo. Potrebbe esserci un po’ di distrazione in McLaren perché hanno due piloti in lizza per il titolo, ma allo stesso tempo hanno comunque una macchina molto veloce. Il nostro obiettivo principale è assicurarci di avere una buona macchina e di essere davanti a loro. È così semplice”, ha poi concluso Verstappen.