F1, Max Verstappen: “Non funzionava niente oggi, dobbiamo capire che problemi ho avuto”

Si è conclusa con la pole position di Lando Norris la qualifica del Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Interlagos, oggi reso ancora più insidioso dalle condizioni meteo, il britannico ha stampato il crono di 1:09.511, grazie al quale ha ottenuto la sesta partenza al palo della stagione, la seconda in Brasile.

Ancora una seconda posizione splendida per la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli che non smette di stupire. L’italiano sta dimostrando grande continuità ed ha chiuso la sua Q3 a 174 millesimi dalla vetta. Rinasce anche la Ferrari di Charles Leclerc dopo un venerdì non brillante. Terzo posto per il monegasco che paga 294 millesimi dalla vetta.

Brutta qualifica per Max Verstappen che non riesce neanche a passare il taglio del Q1. La sua Red Bull, con evidenti problemi, si ferma in sedicesima posizione compromettendo tutto il weekend. Come riportato a Sky Sport, l’olandese ha dichiarato: “Non avevamo grip, molto semplice. Non saprei che altro dire, non ha funzionato niente. Non andava bene neanche una curva. È stato estremamente difficile. Non per forza dobbiamo cambiare power-unit. La cosa più importante è capire quali problemi abbiamo avuto”.