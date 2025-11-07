F1, Max Verstappen: “La macchina ha problemi notevoli. Domani dovrebbe piovere ed io ci proverò”

Max Verstappen non può certo sorridere al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il pilota quattro-volte campione del mondo non è andato oltre la sesta posizione in griglia di partenza, con una Red Bull che preoccupa perché sembra ben lontana da un bilanciamento efficace e, soprattutto, a debita distanza dalle McLaren.

La pole position della Sprint Qualifying è andata ad un eccellente Lando Norris che ha fatto fermare i cronometri sull’1:09.243 con 97 millesimi di margine su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Oscar Piastri a 185. Quarta posizione per George Russell a 252 millesimi, con solo uno di vantaggio su uno scatenato Fernando Alonso. Si ferma in sesta posizione, come detto, Max Verstappen a 337 millesimi, quindi settimo Lance Stroll a 428 millesimi, ottavo Charles Leclerc a 482, nono Isack Hadjar a 532, mentre Nico Hulkenberg completa la top10 a 692.

Al termine delle qualifiche sprint, che sono andate a definire lo schieramento di partenza della Sprint Race di domani (spegnimento dei semafori alle ore 15.00 italiane, le ore 11.00 locali), il pilota del team di Milton Keynes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Non è tanto questione se il bilanciamento non è ottimale o possiamo avere preso una direzione sbagliata. Sentivo enormi vibrazioni, quindi avevo anche un problema di altezza della vettura. Nel complesso c’è poco grip e il settore centrale è una tragedia. La macchina non andava”.

Ultima battuta sulle speranze in vista della Sprint Race di domani: “Le McLaren sembrano avanti rispetto a tutti, ci sono anche altre macchine tra di noi. Sembra che debba piovere. Vedremo come andranno le cose. Io come sempre ci proverò, ma non mi aspetto certo di fare un salto in avanti clamoroso”.